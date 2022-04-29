Артисты Андрей Кочинов и Юта посетили в госпитале участников спецоперации

Артисты Центрального академического театра Российской Армии Андрей Кочинов и Юта провели творческую встречу с участниками спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве.

«Ребята, я хочу пожелать вам здоровья крепкого! Здоровья всем кого вы любите, всем кого бережете: вашим близким, родителям, друзьям. Я хочу сказать вам огромное спасибо за тот выбор, который вы однажды сделали, потому что от вас зависит наше мирное небо. Спасибо! Бог с нами!», – заявила Юта.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя в рамках акции «Лучшим воинам мира», для зрителей прозвучали отрывок из поэмы «Василий Теркин», и известные песни, такие как «Надежда», «Любимый мой» и полюбившаяся многим «Быть выше», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении Минобороны.

Напомним, ранее народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед ранеными военнослужащими – участниками специальной военной операции на Украине. Также в рамках акции «Лучшим воинам мира» перед ранеными российскими военными выступил вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.