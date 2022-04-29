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Газманов выступил перед ранеными военнослужащими
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Народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед ранеными военнослужащими – участниками специальной военной операции на Украине.
Газманов представил вниманию слушателей как совсем недавно написанные песни «Артефакт», «Бессмертный полк», так и всем известные и популярные произведения – «Офицеры», «Два орла», «Скорая помощь», говорится в Telegram-канале Минобороны.
В завершение мини-концерта Олег Газманов исполнил свой заряжающий позитивной энергией хит «Ясные дни» и пожелал военнослужащим скорейшего восстановления и возвращения в строй.
«Самое главное – возвращайтесь в строй, живите долго, всего вам самого-самого наилучшего.... Я всегда с вами», – сказал Олег Газманов.
Напомним, ранее перед ранеными российскими военными в рамках акции «Лучшим воинам мира» выступил вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Зеленский захотел использовать ООН для деблокирования «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь».
«На переговорах (с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем) много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и, прежде всего, все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Немецкие неонацисты направили помощь боевикам «Азова»
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Правительство Германии располагает информацией о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине», об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в Бундестаге.
«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что подобным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами».
Как известно контрразведке Германии, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и ее боевым крылом «Азов» (запрещен в России).
Кроме того, 10 апреля немецкая партия сообщила о передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».
Ранее Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты
ВСУ применили во время удара по Херсону в качестве кустарной крылатой ракеты начиненный взрывчаткой старый советский беспилотник Ту-143 «Рейс», сообщил источник в силовых структурах.
«Во время удара украинской стороны по Херсону вчера ночью в числе других целей был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-143 «Рейс». Его украинская сторона использовала в качестве ударного средства, так как дрон был снабжен неотделяемой боевой частью. В результате получилась кустарная крылатая ракета», – цитирует его РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, дрон был уничтожен в воздухе.
Напомним, в ночь на четверг ракета «Точка-У» в ходе обстрела Херсона попала во двор спортивной школы.
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В Кремле напомнили слова Путина о порядке выхода с «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин вполне ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент [Путин] сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, о том, что Киев якобы готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».
Ранее в четверг Гутерриш сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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У администрации США закончились деньги на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.
Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Журналист призвал не путать популярость звезд шоу-бизнеса с патриотизмом
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«Вы вообще видели, кого зовут на эти концерты? Какое отношение эти люди имеют к патриотическому движению?» – сказал газете ВЗГЛЯД журналист ВГТРК Андрей Медведев, комментируя решение об отмене выступления певца Сергея Лазарева на концерте «ZaРоссию» в Липецке после критики артиста со стороны патриотической общественности.
«Они что, помогают беженцам, отправляют гуманитарку, восемь лет поддерживали Донбасс? Позиция чиновников – пригласить кого-нибудь, лишь бы этот человек был более-менее популярен, чье имя на слуху», – считает Медведев, который выступал резко против участия Лазарева в патриоическом марафоне. При этом журналист выразил удивление, почему на такие концерты не приглашают певицу Юлию Чичерину, которая постоянно ездит на Донбасс, Вадима Степанцова, или Романа Воронина, известного как рэпер Рем Дигга.
«Чиновники даже не знают, кто это такие. Но дело здесь не в артистах, а в качестве чиновников, их менталитете. А менталитет чиновников заключается в том, что им кажется – такой «Голубой огонек» во всех смыслах каким-то образом связан с патриотизмом», – расуждает журналист. При этом он напоминает, что у нас есть чиновники, которые ездят на Донбасс, собирают гуманитарку. «Ну а есть люди, которые приглашают Лазарева выступать. Просто это такие разные люди», – говорит журналист.
Напомним, певец Сергей Лазарев должен был выступать в Липецке 29 апреля на патриотическом концерте «ZаРоссию». Однако после того, как патриотическая общественность выступила резкро против его участия в марафоне «ZaРоссию», а сам певец отказался прояснить свое отношение к событиям на Украине, было принято решение об отмене его выступления. Вместо Лазарева перед липчанами выступит певец Николай Басков.
Напомним, после начала военной спецоперации России на Украине, Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий. Позже запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.
Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока.
Возросло число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке
Количество погибших после обстрела украинскими военными продуктового рынка в Донецке возросло до пяти, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Министерство сообщило, что четверо погибли на месте обстрела, один скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, передает РИА «Новости».
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», – добавили в ведомстве.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10.
Также после обстрелов в ДНР оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Эксперты: В российской политике сформировался «донецкий консенсус»
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Спецоперация на Украине объединила в России даже непримиримых политических оппонентов – подавляющее большинство партий поддержали действия властей, собирают гуманитарную помощь и помогают беженцам, работают на освобожденных территориях. Однако эта консолидация не сотрет различия между партиями, заявили политологи на прошедшем в Москве круглом столе.
«Мы сейчас видим в российском обществе «донецкий политический консенсус» – небывалое объединение людей вокруг президента на фоне спецоперации. Все значимые политические партии признают, и в меру своих сил и возможностей поддерживают спецоперацию российских войск в Донбассе и на Украине», – отметил первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Своим мнением депутат поделился во время круглого стола «Роль и место политических партий России в специальной военной операции», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Политолог Александр Асафов указал, что сейчас в обществе можно наблюдать «явную сплоченность по отношению к президенту и армии». «По моим данным, девять партий активно собирают гуманитарную помощь для пострадавших, помогают беженцам, непосредственно работают на освобожденных территориях», – сказал Асафов.
Впрочем, добавил он, две политические силы, представленные в региональных парламентах, «стоят на отрицательной позиции» в отношении спецоперации – «Яблоко» и Партия роста. «Вероятно, это не является позициями партий, но это мнения их лидеров, так или иначе обозначаемые в партийных повестках», – полагает эксперт.
Что касается КПРФ, то, по мнению экспертов, она ведет особую линию по отношению к действиям наших войск в Донбассе и на Украине. Компартия выступает как активный сторонник спецоперации, констатировал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но при этом, отметил эксперт, «коммунисты пытаются «приватизировать» происходящее». «Они хотят представить спецоперацию, как некое воссоздание Советского Союза», – пояснил политолог.
В целом, заметил эксперт, консолидация общественного большинства не означает стирания различий между различными политическими силами. «Очевидно существуют разделительные линии, которые не дадут слиться партийному пространству России во что-то единое», – указал Минченко.
Одни партии долгое время предлагали договариваться с Киевом, другие силы сразу предлагали действовать решительно, пояснил эксперт. Различия проявляются и сейчас, заметил Минченко: «Одни партии делают акцент на поддержке армии, а другие – на поддержке экономики. Различие также заметно в отношении партий к так называемой «пятой колонне».
«Тотального альянса, слияния до степени смешения на партийном поле мы не увидим, и запроса на это нет, – согласился Асафов. – Но всеми партиями получен колоссальный опыт консолидации. Идеологические межпартийные разногласия уходят на второй план перед лицом общей угрозы. Даже непримиримые политические оппоненты сейчас занимаются общим делом – помощью людям».
В четверг стало известно, что партия «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Возглавит работу штаба вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарных грузов на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов.
Минобороны: Националисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы
Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в жилых домах и школах Харькова и Одессы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харькове в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и № 145, в лицее № 161 и в Одессе в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Ранее Мизинцев заявил, что в больнице Запорожья размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции.
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Гутерриш обсудил с Зеленским вопросы эвакуации гражданских лиц с «Азовстали»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Сегодня мы с президентом Зеленским имели возможность рассмотреть этот вопрос. И пока мы говорим, ведутся интенсивные обсуждения для продвижения по этому предложению, чтобы воплотить его в жизнь», – сказал глава всемирной организации на совместной с Зеленским пресс-конференции, сообщает ТАСС.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком.
Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Мать американского наемника заявила о гибели воевавшего за ВСУ сына
Мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился в составе ЧВК «помогать» украинским войскам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.
Мать Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын был убит в понедельник, его тело не нашли. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран», передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.
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ПВО России сбили три украинские ракеты «Точка-У»
Средства противовоздушной обороны России сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой народной республики, Наугольное Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», – передает его слова ТАСС.
По словам Конашенкова, также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У».
«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники», – добавил представитель ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки на Херсон. Так, украинские военные планировали поразить жилые кварталы, детские сады, школы и другие учреждения при ударе по городу.