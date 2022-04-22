Кара-Мурза стал фигурантом дела о дискредитации российской армии

Политолог назвал фаворита второго тура выборов президента Франции

«Макрон избрал образ «правителя-мага», который на любой вопрос из открытой руки как по волшебству достает решение любой проблемы. А Марин Ле Пен в первые же минуты скатилась в образ «сироты» со страдальческим выражением лица», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее прошли итоговые дебаты двух кандидатов на пост президента Франции.

«Если говорить о Марин Ле Пен, то наиболее сильной ее стороной оказалась содержательная критика в отношении Макрона. Она напомнила электорату о тех обещаниях, которые президент давал пять лет назад и до сих пор не выполнил», – заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Кроме того, она снова решила вернуть в свою программу риторику по поводу миграции, но уже в менее радикальном ключе. Что, разумеется, играет Ле Пен на руку. Более того, она затронула темы национальной самобытности французов и сделала акцент на необходимости народовластия и проведения референдумов по ключевым вопросам», – рассказал собеседник.

Говоря о содержательной части дебатов, эксперт также обратил внимание и на заявления Эммануэля Макрона. «Главной линией нынешнего президента Франции стало утверждение о том, что Марин Ле Пен – русский агент. Правда, это не новая идея – уже несколько лет ей припоминают кредит, который она взяла в российском банке и до сих пор выплачивает. Еще одним немаловажным обвинением в сторону Ле Пен стали утверждения о том, что она не понимает, о чем на самом деле говорит и что делает», – рассказал Евгений Минченко.

Несмотря на большое количество разногласий между кандидатами, одна тема все же была близка в оценках. «Они оба осудили происходящий на Украине конфликт. Отличие заключалось лишь в том, что Макрон настаивал на отказе от российских нефти и газа, а Ле Пен в свою очередь говорила, что подобные действия серьезно отразятся на простых французах», – пояснил собеседник.

Большое значение в дебатах, заметил эксперт, играет и то, в каком образе был представлен кандидат аудитории. «Макрон, на мой взгляд, был более точен в своих утверждениях. Он выбрал образ некоего «правителя-мага», который на любой неудобный вопрос умудряется словно по волшебству из открытой руки доставать решение проблем в области образования, военной реформы или аспект ЕС», – сказал Минченко.

«В то же время Марин Ле Пен уже в первые минуты из образа женщины, которая любит Францию, а Франция отвечает ей взаимностью, скатилась в состояние «сироты». Очевидно, что ее плохо подготовили к этим дебатам: она постоянно щурилась, активно задействовала мелкую моторику, потирала пальцы, а с лица не сходило страдальческое выражение», – уточняет эксперт. Он также обратил внимание, что Ле Пен допустила серьезную ошибку, решив, что за отведенное время должна максимально полно изложить свою программу.

По мнению политолога Евгения Минченко, по итогам этих дебатов стало очевидным имя фаворита второго тура выборов президента Франции. «Если изначально социологические опросы показывали победу Макрона с отрывом в 2-4%, то теперь речь идет о 10% или даже 12%. Лично я не вижу того, за счет чего Ле Пен может «выстрелить» в воскресенье», – заключил эксперт.

10 апреля во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Газета ВЗГЛЯД писала, при каких условиях Марин Ле Пен могла бы одержать победу во втором туре. Эксперт предположил, как распределятся голоса тех, кто в первом туре предпочел поддержать других кандидатов.

Второй тур состоится уже в это воскресенье, 24 апреля. Социологические опросы все еще предрекают победу нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Аналогичная ситуация складывалась и пять лет назад. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур. Тогда в пользу Макрона было отдано 66,1% голосов.

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