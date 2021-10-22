Зарубежные фонды Ходорковского увеличили выдачу грантов к выборам в России

К 2021 году фонды Михаила Ходорковского в Великобритании и его сына Павла в США активизировали деятельность по выдаче грантов: общая сумма финансирования ими различных проектов только в 2020 году составила почти 1 млн долларов, следует из финансовой отчетности. Эксперты связали такое повышение активности с подготовкой к общероссийским выборам.

Речь идет о двух организациях – принадлежащем Ходорковскому и зарегистрированном в Лондоне фонде Future of Russia Foundation (FRF; организация признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД), а также базирующемся в Нью-Йорке фонде Institute of Modern Russia (IMR; организация признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) Павла Ходорковского, передает RT.

FRF отчитался перед госорганами Великобритании, IMR – перед налоговой службой США. Сколько эти фонды выдали грантов в текущем году, неизвестно, так как опубликованные недавно отчетности содержат информацию только за финансовый 2020 год. Однако одна тенденция была выявлена: фонды, которые ранее вели относительно пассивную деятельность, вдруг активизировались.

Указывается, что входившие в состав правления FRF олигархи (например, лорд Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвертый барон династии Ротшильдов) несколько лет назад один за другим покинули фонд. Предположительно, это было связано с тем, что они отчаялись отсудить у России 57 млрд долларов в международных судах по делу ЮКОСа.

«Институт современной России» Павла Ходорковского еще в 2019 году не выдавал грантов. Его активы значительно уменьшились, сократились расходы на зарплаты. В самом фонде уменьшение доходов связывали с тем, что в России его признали нежелательной организацией.

Однако в 2020 году IMR выдал грант на сумму 454 тыс. долларов, а FRF хоть и снизил общую сумму пожертвований с 745,5 тыс. долларов в 2019 году до 511,4 тыс. долларов в 2020-м, но изменил целевое их назначение. В частности, фонд впервые стал финансировать YouTube-каналы.

Таким образом, обе структуры потратили 965,4 тыс. долларов, что суммарно на 217 тысяч больше, чем годом ранее.

«Увеличение финансирования связано с выборами в Госдуму 2021 года. Выборы – всегда катализатор протеста, повод для дестабилизаций и «майданов», – считает профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

Перед выборами также активизировались «Школа местного самоуправления» (ШМС) и «Мастерская блогеров». Судя по финансовым документам и экспертной оценке, американские активы адресовались ШМС, а британские – «Мастерской блогеров».

Согласно официальному описанию гранта американского IMR, в 2020 году все 454 тыс. долларов единым платежом были направлены на «поддержку образовательных программ». Регионом получателя указана Европа.

«Скорее всего, существенная часть средств пошла на политические проекты Ходорковского-старшего в России. В частности, у него есть проект по взращиванию муниципальных депутатов «Школа местного самоуправления», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Формально ШМС является образовательным проектом, что совпадает с целями выдачи гранта. Школа, как заявлено на ее сайте, «дает возможность локальным активистам и просто неравнодушным гражданам стать местными политиками и депутатами».

С мая по сентябрь 2020 года в ШМС был проведен курс вебинаров об особенностях избирательных кампаний в период пандемии. На лекциях выступили американские политтехнологи с опытом продвижения «демократических реформ» в странах третьего мира, а незадолго до сентябрьских выборов 2021 года на YouTube-канале школы стали выкладывать ролики об агитации, сборе подписей, согласовании подписного листа и так далее.

Вместе с тем появились данные о том, что сотрудники школы проходили обучение в США, а сама ШМС получала деньги из американских фондов – NEW и Free For Russia (признана нежелательной организацией в России – прим. ВЗГЛЯД). Кроме того, постоянный лектор ШМС Владимир Кара-Мурза – вице-президент созданного в США фонда «Свободная Россия» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД).

Последние несколько лет он получал зарплату в качестве старшего советника по политическим вопросам в фонде IMR Павла Ходорковского, согласно данным налоговой службы США. Однако именно в 2020 году его фамилия исчезла из списка сотрудников организации.

Что касается FRF, то, как следует из отчетности фонда перед госорганами Великобритании, в 2020 году организация выделила в виде грантов 511,4 тыс. долларов. Организация выдает гранты на развитие образования в России и странах Восточной Европы, поддержку талантов, а также образовательных, научных и культурных проектов.

Общая сумма пожертвований FRF снизилась, в отчете это объясняется введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако есть и другие очевидные причины: в частности, из документов следует, что в 2020 году FRF перестал поддерживать организации European Choice во Франции и Эстонии, через которые спонсировалось общественное движение Ходорковского «Открытая Россия» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) и принадлежащие ему же «Открытые медиа».

Вместе с тем в списке получателей грантов – впервые за историю FRF – появились неназванные YouTube-каналы, которым фонд Ходорковского выделил 98,3 тыс. долларов в 2020 году.

В это время на YouTube активно продвигались не только видеоролики «Школы местного самоуправления», но и «Мастерская блогеров» – запущенный в мае 2020 года проект на основе «Группы по поддержке гражданского общества в России» Ходорковского.

Руководителем мастерской, по данным RT, стал экс-функционер «Открытой России» Антон Михальчук. По данным источников в российской оппозиции, в рамках проекта было создано несколько каналов на YouTube, среди которых самыми массовыми стали транслирующие митинговую активность, в том числе в поддержку блогера Алексея Навального.

Исследователь биографии олигарха, основатель портала «Приговор» Сергей Соколов считает, что Ходорковского всегда интересовала российская политика, особенно в контексте выборов: «Я не считаю Ходорковского самостоятельным политическим игроком. Уверен, что, постоянно выдавая гранты «на развитие гражданского общества в России», он распоряжается не своими деньгами».

По его мнению, фонды Ходорковского – «технические операторы».

«Для кураторов Ходорковский сейчас выступает «дублером Навального». Именно поэтому оба этих сбитых летчика идут параллельными курсами. Навальный занимается проектом «Умное голосование» и одновременно Ходорковский пробует выращивать карманных муниципальных депутатов под видом «Объединенных демократов», – уверен Соколов

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, за что осужден блогер Навальный. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как несистемная оппозиция ошиблась со стратегией на выборах в сентябре 2021 года.