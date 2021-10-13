Путин объяснил, за что осужден Навальный

Блогер Алексей Навальный попал в тюрьму не за политическую деятельность, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что подобные деяния должны иметь «какие-то последствия для тех, кто это делает».

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года.

Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.

Позже Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области.