Кара-Мурза подал иск против ФБР из-за сокрытия данных о его отравлении

Координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза подал иск против ФБР с требованием огласить результаты анализов, которые были проведены после его отравления в 2017 году.

Речь идет об анализов крови Кара-Мурзы, которые в феврале 2017 года его супруга передала ФБР с целью определить, что именно вызвало отравление, передает Deutsche Welle.

По его мнению, министерство юстиции, в которое входит ФБР, неправомерно скрывает итоги расследования.

Ранее к ФБР обращались сенаторы США, однако результаты анализов политик так и не получил. В ФБР заявляли, что рассмотрят просьбу Кара-Мурзы не раньше сентября, поэтому он обратился в суд.

«Они не обязаны были ничего делать, я не являюсь американским гражданином. Но дело резонансное, дело публичное, у них (сенаторов США) тоже никаких сомнений нет в том, что оба раза это было покушение на убийство, связанное с моей политической деятельностью», – заявил Кара-Мурза в интервью «Настоящему времени».

Напомним, в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший попал в больницу в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку по факту возможного отравления мужчины.