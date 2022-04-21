Суд арестовал подозреваемого в спонсировании «Правого сектора» москвича

Подозреваемого в финансировании украинской экстремистской организации «Правый сектор*» (запрещена в России) Михаила Кавуна отправили под арест по решению Савеловского райсуда Москвы.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы в удовлетворении ходатайства обвиняемого Кавуна М. М. и его защитника об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе домашнего ареста, отказано», – цитирует пресс-секретаря суда Марию Михайлову ТАСС.

Кавуна обвиняют по статье «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации».

Его отправили под арест до 18 июня. На данный момент решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В четверг представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщала, что Кавуна задержали в Астрахани. Его отправили в Москву для проведения следственных действий.

«В период с 2015 по 2019 год мужчина систематически выезжал на территорию другого государства с целью оказания финансовой поддержки и передачи денежных средств руководству и участникам экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», – уточняла она.

По данным следствия, за это время обвиняемый передал денежные средства в сумме не менее 120 тыс. рублей.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что задержанному 61 год, он является гражданином России, проживает в Москве.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Максима Дмитриенко, который пытался вступить в одно из националистических формирований Украины для участия в боевых действиях против России.

До этого ФСБ сообщала о задержании сторонника экстремистской организации «Правый сектор*» – уроженца Москвы, служившего в украинских войсках в 2017–2019 годах и окончившего курсы диверсантов НАТО. Задержанный сторонник экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что прибыл в Россию из Британии.