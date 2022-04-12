ФСБ: Задержанный в России сторонник «Правого сектора» приехал из Британии

Задержанный сторонник экстремистской организации «Правый сектор*» (запрещена в России) заявил, что прибыл в Россию из Великобритании, видео с его признанием обнародовано ФСБ.

«Я в Великобритании жил последнее время», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, он служил в украинской армии, а 2019 году уехал на заработки в Европу. Последние годы работал в том числе в Чехии. В Россию же он приехал из Великобритании якобы «навесить родственников».

Ранее во вторник ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» – уроженца Москвы, служившего в украинских войсках в 2017-2019 годах и окончившего курсы диверсантов НАТО, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Мужчина проходил службу в ВС Украины, где окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады. Имеет награды Украины за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 году по поручению Владимира Зеленского получил гражданство Украины.

На Украине служил стрелком. Задержанный заявил, что он не воевал, но находился в зоне так называемой антитеррористической операции в Авдеевке, Донецкой и Луганской областей, с националистическими батальонами не пересекался.