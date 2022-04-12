ФСБ задержала в Подмосковье воевавшего в Донбассе сторонника «Правового сектора»

ФСБ задержала в Подмосковье сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор*», прошедшего курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавшего в Донбассе. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, у него изъяли холодное оружие и зажигательные устройства для проведения возможных диверсий.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*». В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой «Правого сектора» и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Там отметили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады. «Награжден тремя государственными наградами Украины за участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции в Донбассе», – сообщили в ФСБ.

В 2019 году в качестве поощрения указом Владимира Зеленского его приняли в гражданство Украины. «В конце января 2022 года он прибыл на территорию России», – уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного на основании полученной доказательной базы возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности задержанного, а также на установление и задержание его возможных соучастников.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича.