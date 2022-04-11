Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»

Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» Тарас Бобанич», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима на Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. Являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», – добавили в Минобороны.

«Российские Вооруженные Силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», – заверили в российском военном ведомстве.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.