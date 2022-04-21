Страны G7 собрались «усиливать давление» на Россию

В России объяснили, почему принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена

«Отношения США и Аравии испортились из-за позиций Джо Байдена по ряду ключевых вопросов. И если конфликт на Украине закончится поражением Вашингтона, то дипломатические отношения саудитов с американцами могут быть сведены на нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и отказался наращивать добычу нефти.

«Есть несколько причин, почему отношения были испорчены. Во-первых, Джо Байден в вопросе йеменского конфликта вел себя значительно жестче, чем в свое время Дональд Трамп. Во-вторых, Байден раскритиковал убийство журналиста Хашогги, чего опять же не позволял себе Трамп. Ну и, в-третьих, Байден рассекретил документы о терактах 11 сентября 2001 года, согласно которым Саудовская Аравия была к ним причастна. Но последней каплей в чаше терпения саудитов стал афганский кризис», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам собеседника, после того, как «американцы бросили своих союзников», для всех стран Персидского залива стало очевидным, что «как только запахнет жареным, США их кинут». «Сейчас весь Залив переоценивает свои риски. И Саудовская Аравия, очевидно, усиливает контакты с Россией и Китаем», – уверен Дудаков.

Эксперт также утверждает, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Саудовской Аравии будет решаться по итогам спецоперации на Украине. «Если конфликт закончится очевидным поражением Байдена, то я допускаю, что Эр-Рияд придет к выводу, что им больше не о чем разговаривать с Вашингтоном. Они перестанут приглашать их на встречи, отвечать на звонки и прочее. Более того, не исключаю, что они могут просто забыть о дипломатических отношениях», – говорит Дудаков.

«Нынешнее положение дел, разумеется, выгодно для России. Чем меньше стран Персидского залива будут сотрудничать с США, тем больше шансов на то, что Вашингтон не сможет оказывать давление на ОПЕК в вопросах добычи нефти», – рассуждает Дудаков. «И если Москве удастся договориться с Эр-Риядом о торговле в обход долларов, то это постепенно приведет к дедолларизации мирового порядка», – заключил собеседник.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что отношения США и Саудовской Аравии «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» из-за убийства в 2019 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».

В 2022 году, в разгар украинского кризиса, США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.

Wall Street Journal добавляет, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».

Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».

Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции против России напугали союзников США, включая Саудовскую Аравию.