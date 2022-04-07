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Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций
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Усиливать давление на Россию можно с помощью дополнительных ограничительных мер, договорились страны G7 на встрече глав МИД G7, которая прошла на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.
«Вместе с международными партнерами группа семи будет поддерживать и усиливать давление на Россию путем введения скоординированных дополнительных ограничительных мер. Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать над этой целью вместе», – передает ТАСС суть заявления.
Ранее в Британии заявили, что основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
Напомним, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
В Германии назвали украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».
При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.
Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов». Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.
«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.
Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Рогозин допустил возвращение к идее отделения российского сегмента от МКС
Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал, что первый вариант развития пилотируемой космонавтики – это создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением 97–98 градусов, которая позволит осуществлять обзор Земли, 1,5 часа пролетать над Арктикой. Однако экипаж не сможет работать на ней долгое время, сообщает ТАСС со ссылкой на новый выпуск программы «Линия генерального».
«Второй вариант – остаться на [наклонении] 51,6, отделившись, и выстраивать станцию с отделением МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука»), узлового модуля [«Причал»]. Если говорить про прикладное значение, [наклонение] 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна Россия (там 2,5% мы над ней пролетаем), но весь регион, кишащий и кипящий страстями, – мы проходим прямо над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», – сказал Рогозин.
Летом прошлого года Научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел два варианта конфигурации новой орбитальной станции. По словам главы госкорпорации, первый вариант заключается в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите с наклонением 51,6 градуса. Второй вариант – создание РОСС. По итогам НТС было рекомендовано включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу – 2025.
Рогозин заявлял, что направил письма в НАСА, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации МКС.
Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».
Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Появилось видео глумления солдат ВСУ над ждущими российские войска стариками
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области Россия создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.
Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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Зеленский: Украина не будет европейской, а пойдет по пути Израиля
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После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах, и люди с оружием – это будущее Украины», – передает Ura.RU со ссылкой на израильскую газету Haaretz слова Зеленского.
По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. «Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – подытожил он.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тыс. евреев.
Напомним, израильский политолог Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД, что «репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить».
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Американский эксперт рассказал о «сафари» украинских силовиков в Буче
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Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что российские военные находились в Буче в течение нескольких недель. «У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», – передает РИА «Новости» слова Риттера в ходе вебинара.
«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», – добавил он.
По словам аналитика, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.
«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», – продолжил Риттер.
По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. «У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», – выразил мнение Риттер.
Он также обратил внимание, что большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Аналитик также заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».
«В случае, когда у них (у лежащих тел на видео) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США). Здесь утверждают противоположное», – заявил Риттер.
Эксперт также указал на то, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск. «То, что вы видели по ТВ – это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства – мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», – заявил Риттер.
«Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время», – заключил он.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
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Анонсирована публикация удаленных с ноутбука Хантера Байдена материалов
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Джек Макси, который передал СМИ копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, сообщил, что собирается опубликовать новые материалы, включая 80 тыс. видео и фотографий, а также более 120 тыс. архивированных писем, сообщают СМИ.
Daily Mail пишет, что Макси находится в Цюрихе, так как опасается «мести администрации Байдена». В Швейцарии, по его словам, «уважают человеческую свободу и идеалы либерально-демократических принципов». Он не думает, что смог бы работать с копией жесткого диска в США. Вместе с IT-специалистами он работает над восстановлением данных с ноутбука. По его словам, он обнаружил «450 Гб удаленных материалов». В ближайшие недели он планирует опубликовать полученные данные в Сети.
Макси заявил Daily Mail, что после того, как связался с изданием относительно ноутбука в прошлом году, перед его домом появились черные внедорожники, а его знакомым из числа бывших сотрудников разведки США, с которыми он поделился копиями, «стали поступать странные звонки». Daily Mail поясняет, что к Макси копия ноутбука попала от экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден-младший забыл свой ноутбук в ремонтной мастерской, его содержимое попало в распоряжение не только ФБР, но и СМИ. New York Post опубликовала разоблачительную серию статей. Последнее, что из нее узнали – причастность Байдена к финансированию «пентагоновских биолабораторий» на Украине.
В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны
Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине. Издание признает, что в этих государствах проживает большая часть населения планеты.
Авторы издания разделили государства на пророссийские, прозападные и нейтральные. В первой группе оказались 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. В числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия, передает РИА «Новости».
Еще 32 государства, на чью долю также приходится до трети населения Земли, придерживаются нейтрального статуса. В их числе – Индия, Бразилия и Бангладеш.
В категорию «прозападные» попала 131 страна, где в общем количестве проживают всего лишь 36% населения мира.
«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.
Ранее городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком.
Напомним, Торстен Рике в статье для немецкой газеты Handelsblatt заявил, что усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них.
Польша потребовала от стран НАТО «поставить Россию на колени»
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Среди стран НАТО возникли разногласия относительно того, как выстраивать отношения с Россией, сообщают СМИ.
New York Times со ссылкой на западных чиновников рассказала, что Польша и Прибалтика хотят добиться полного разрыва отношений с Россией. Они считают, что необходимо предпринять «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать, передает РИА «Новости».
Тем временем президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». По его версии, Россия «неспровоцированно» «напала на Украину в 2014 году», а до этого «напала на Грузию». «Эти атаки были, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией», – сказал он.
Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия». «Необходимо сказать: «До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать», – заявил Дуда.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.
«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.
«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.
«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.
«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.
«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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NYT признала расправу украинских солдат над пленными
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Видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной, заявила New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.
Газета пишет, что опубликованное в Сети видео, «подлинность которого подтверждена New York Times», демонстрирует, как «группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева», передает ТАСС.
На видеозаписи украинские военные несколько раз стреляют в, предположительно, российского военнослужащего, который лежит на дороге. При этом, судя по видео, в момент выстрела российский военный был еще жив. Рядом находятся тела еще нескольких военных, вероятно, также убитых. New York Times пишет, что видео снято 30 марта, когда российские войска отводили от Киева.
В свою очередь, Псаки заявила: «Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации».
Напомним, сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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