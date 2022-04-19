Henkel объявила о прекращении бизнеса в России

Немецкая химико-промышленная компания Henkel заявила о прекращении своего бизнеса в России.

«В свете последнего развития войны на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России», – цитирует сообщение компании ТАСС.

На данный момент ведется подготовка к «процессу реализации» этого решения. Henkel намерена «тесно работать» со своей российской командой для того, чтобы «обеспечить упорядоченный процесс».

Во время подготовки процесса 2,5 тыс. российских сотрудников компании продолжат работу, они также будут получать заработную плату.

«Финансовые последствия запланированного выхода для Henkel к настоящему моменту пока невозможно определить», – добавили там.

Глава совета директоров Henkel Карстен Кнобель заявил, что компания осуждает «российскую наступательную войну против Украины и насилие против невинных мирных жителей». «Наш приоритет по-прежнему заключается в том, чтобы сделать все для поддержки коллег на Украине. Мы поддерживаем наших сотрудников и жителей Украины и соседних стран посредством финансовых пожертвований, предоставления продуктов питания и одежды. Многие сотрудники Henkel помогают также на границах, распределяя срочно необходимые вещи или предлагая украинцам пристанище», – сказал он.

На 11 заводах Henkel в России производятся клеевые материалы, моющие средства, косметика и средства личной гигиены.

В начале апреля Henkel заявляла о продолжении работы в России. В компании указывали, что будут внимательно следить за развитием событий, связанных с украинским кризисом.