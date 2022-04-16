В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором

В Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым», – приводит текст сообщения пресс-службы администрации губернатора города РИА «Новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии прощания сказал: «Мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз».

Беглов подчеркнул, что Фролов был настоящим патриотом. «Его отец прошел Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», – сказал губернатор Петербурга в ходе церемонии прощания.

Напомним также, как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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