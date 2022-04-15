Зеленский заявил, что Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Глава украинского государства заявил, что подготовиться к такому «одной стране сложно», и поэтому Украине нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский сказал, что Украина нуждалась в деньгах и оружии. «И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», – сказал Зеленский, добавив, что «о некоторых вещах» Киев договаривался с некоторыми странами еще в декабре и январе.

Ранее сообщалось, что Киев еще до начала российской спецоперации планировал широкомасштабное наступление в Донбассе. Так, в марте в Минобороны сообщали, что российская спецоперация не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения. А в начале апреля стало известно, что украинские националисты готовили расправу над жителями Мелитополя – 150-тысячного города на юге Запорожской области, который с 26 февраля контролируется Вооруженными силами России.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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