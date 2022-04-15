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Зеленский заявил, что Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».
Глава украинского государства заявил, что подготовиться к такому «одной стране сложно», и поэтому Украине нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский сказал, что Украина нуждалась в деньгах и оружии. «И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», – сказал Зеленский, добавив, что «о некоторых вещах» Киев договаривался с некоторыми странами еще в декабре и январе.
Ранее сообщалось, что Киев еще до начала российской спецоперации планировал широкомасштабное наступление в Донбассе. Так, в марте в Минобороны сообщали, что российская спецоперация не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения. А в начале апреля стало известно, что украинские националисты готовили расправу над жителями Мелитополя – 150-тысячного города на юге Запорожской области, который с 26 февраля контролируется Вооруженными силами России.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.
В Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией
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Беженцы с Украины завезли в Эстонию инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией, заявил вице-председатель партии EKRE, член эстонского парламента Март Хельме.
«Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. С Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда», – приводит его слова портал Delfi.
Также он заявил, что никто не знает, чем будут заниматься в Эстонии приехавшие сюда молодые женщины, и не исключено, что проституцией.
Ранее советник по вопросам помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес добавила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали «подозрительных мужчин», которые пытались «рекламировать какую-то работу».
Эстонская полиция, по словам Йоозес, намерена проводить там контрольные рейды.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские беженцы приводят Европу в ужас. По последним данным, границу одной только Польши пересекли уже более двух миллионов украинских беженцев. Власти государства предоставили им разнообразные льготы и пособия. Местное население встречает украинцев со смешанными чувствами. Многие оказывают приехавшим помощь, но кое-кто поглядывает на новоприбывших без всякой радости.
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Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС
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Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине.
«Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает его слова ТАСС.
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Российские военные уничтожили истребитель и вертолет на аэродроме Днепр
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За ночь высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме Днепр поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь – два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация российских военно-космических сил за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», – рассказал генерал.
По его словам, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал Конашенков.
Ранее утром сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины.
Напомним, российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.
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Депутат Госдумы призвал нанести ответный удар по центру принятия решений в Киеве
России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории.
«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», – заявил Шеремет РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти осознали, что скоро проиграют, потому начали воевать с мирным населением.
«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», – заключил депутат.
Ранее в Минобороны предупреждали, что Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
Брянский губернатор рассказал о тяжело пострадавших в результате обстрела ВСУ
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Пожилая женщина лишилась ноги в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, у малолетнего ребенка – сквозное ранение головы, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок – один год девять месяцев, у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры... вызвали бригаду из Москвы... будут делать операцию совместно», – заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Мать малолетнего находится на 31-й неделе беременности, у нее также есть осколочное ранение между ребер. Ее доставили в перинатальный центр, где осколок удалят, и будут принимать меры для спасения нерожденного ребенка.
Также осколочные ранения получили еще несколько человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего пострадавших семеро.
Между тем глава Климовского района распорядился ввести режим ЧС, передает ТАСС.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
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Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за сутки со стороны ВСУ
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ВС Украины обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram.
Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.
Позднее он привел информацию об одном пострадавшем. «К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.
Во вторник он также сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Кроме того, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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В России указали на виновников начала войны в Донбассе
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«Указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский.
«Сегодня уже мало кто помнит историю вопроса. И еще меньше тех, кто помнит, что война в Донбассе началась именно с указа Турчинова, который тогда занимал должность исполняющего обязанности президента Украины», – сказал директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.
По словам собеседника, полномасштабная реализация указа началась после того, как в мае 2014 года жители Донбасса, не согласившись с результатами переворота в Киеве, заявили о своей независимости. «Затем, после выборов в конце мая, должность президента занял Петр Порошенко, который продолжил дело Турчинова. В результате летние месяцы 2014 года стали одними из самых страшных в жизни жителей республик», – продолжил Крымский.
Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
Он также напомнил, что призванные урегулировать ситуацию в Донбассе Минские соглашения не принесли должного результата. «Эти договоренности оказались пустым звуком по вине украинских властей и их западных партнеров. За восемь лет погибло по разным подсчетам порядка 13–14 тыс. жителей Донбасса. Это и есть тот геноцид, о котором говорил президент Владимир Путин еще в феврале этого года. Страшно представить, сколько из погибших – детей», – продолжил Крымский.
«Я надеюсь, когда-нибудь военный трибунал начнет рассмотрение преступлений, совершенных украинскими властями, и само расследование начнется с того документа, который подписал Турчинов», – заключил собеседник.
Напомним, 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа №405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции», которая привела к вооруженному конфликту на востоке страны между ВС Украины и националистическими батальонами с одной стороны и ополчением республик Донбасса. С тех пор Россией были предприняты неоднократные попытки урегулировать конлфикт, в том числе с помощью Минских соглашений. Однако украинская сторона отказалась их исполнять.
24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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После обстрела в Брянской области получили повреждения около 100 домов
Порядка 100 домов получили ущерб различной степени после обстрела поселка Климово в Брянской области, два из них сгорели полностью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
«Был нанесен удар. <…> Нанесли удар по поселку городского типа, это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, порядка ста домам нанесен ущерб различной степени тяжести», – цитирует его ТАСС.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
В грузинском парламенте возник конфликт за право поехать с визитом в Киев
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по приглашению украинского коллеги в ближайшие дни направится на Украину, при этом пока нет согласованного мнения о том, кто из депутатов войдет в делегацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Правящая «Грузинская мечта» обвинила оппозицию и особенно саакашвилевское «Единое национальное движение» в саботировании процесса формирования делегации.
Депутат от правящей партии Давид Матикашвили заявил, что оппозиционеры «занимаются самопиаром». Он не исключил, что на Украину отправятся не одна, а две делегации, при этом вторая будет состоять из оппозиционеров.
Шалва Папуашвили посетит Украину в конце этой недели.
Он сообщил, что предложил включить в состав делегации трех депутатов «Грузинской мечты» и трех оппозиционеров.
«К сожалению, оппозиция не приняла это предложение. Над главным – выражением солидарности народу Украины – возобладали внутрипартийные интересы», – сказал спикер парламента.
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, но не присоединилась к экономическим санкциям против России, после чего Украина отозвала посла из Грузии. Предполагается, что визит председателя парламента Грузии на Украину позволит сгладить некоторые острые углы в двусторонних отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.
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В Херсоне нашли документы работавших на разведку Украины эскортниц
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Российские силовики в Херсоне обнаружили материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий.
Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что «в ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой», передает РИА «Новости».
По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, он «раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников».
Перед вербовкой собирались и анализировались «данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», затем сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» – это полковник СВРУ, начальник пятого отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.
«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным – знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», – добавил источник.
Так, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, а после обучения и стажировки «девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».
Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.
Всего информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами почти 20 жительниц Херсона.
«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», – подчеркнул источник.
Ранее в Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией.
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Минобороны: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах Харьковской психбольницы
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Американские ученые в период с 2019 по 2021 годы проводили испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.
«На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», – цитирует ТАСС Кириллова.
Ранее в Минобороны заявили, что США на украинских военных пытались испытывать непроверенные лекарства.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.
Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев, передает РИА «Новости».
В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.
«Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».
Ранее Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.
В феврале заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас у президента США Джо Байдена нет планов совершить визит на Украину.
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