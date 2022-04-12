Минздрав спрогнозировал подъем заболеваемости COVID в конце мая

Подъемы заболеваемости коронавирусом в России возможны в конце мая-июне, при этом сила новой волны будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики и прививаются против инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Думаю, что конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости», – передает РИА «Новости» слова Мурашко в эфире «России 24».

Он отметил, что сила новой волны будет зависеть от поведения каждого человека – от того, как люди прививаются и ревакцинируются, а также соблюдают санитарные нормы и правила.

В Роспотребнадзоре сообщили, что превышение среднероссийского показателя заболеваемости ковидом зафиксировано в 46 регионах страны.

«Всего же по итогам 14-й недели 2022 г. превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что более 96% выявляемых случаев коронавируса приходятся в России на штамм «омикрон».

«За отчетную 14-ю неделю загружено 1 257 сиквенсов, из которых к геноварианту «омикрон» отнесены 1 211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту «дельта» – 19 (1,5%)», – сообщили в ведомстве.

Ранее издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета сообщило, что первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» BA.4 выявлен в Бельгии.

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