Песков оценил данные ООН по погибшим мирным жителям на Украине

В Кремле знают о сообщениях ООН по погибшим гражданским на Украине, но не знают, насколько они соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей – все вот эти нацбаты – очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Она вся докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало об 1 тыс. 335 жертвах среди гражданского населения Украины – 474 убитых и 861 раненых.

Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несколько сотен тысяч человек в Мариуполе продолжают оставаться «живым щитом» для нацподразделений Украины.

Напомним, Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.