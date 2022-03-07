В Минобороны заявили о потере украинским руководством контроля над ситуацией

Украинское руководство находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов», – цитирует его ТАСС.

Мизинцев рассказал, что около 900 тонн гуманитарных грузов доставлено на Украину, проведено 110 гуманитарных акций.

«На Украину уже доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведено 110 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 30 акций в Киевской, Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 325 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», – сказал он.

По словам Мизинцева, из Сирии доставлено 50 тонн продовольствия, а из Нагорного Карабаха 14 тонн предметов первой необходимости для жителей Киевской и Запорожской областей.

Он указал на то, что украинская сторона после объявления режима тишины с 10 до 13 часов успела провести 172 обстрела. По его словам, российская сторона внимательно наблюдала средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, – ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл.

«С 10 часов утра, наоборот, на всех направлениях отмечено интенсивное перемещение вооруженных людей на переднем крае, артиллерийский и минометный огонь не прекращался ни на секунду. Только за эти три часа во всех объявленных шести гуманитарных коридорах Вооруженными силами России объективно зафиксировано 172 обстрела со стороны вооруженных сил Украины и националистов», – сказал Мизинцев.

Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны.