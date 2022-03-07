Американские сенаторы высказались против закрытия неба над Украиной

Сенаторы Соединенных Штатов выступили против введения бесполетной зоны над территорией Украины, они считают, что это приведет к эскалации конфликта.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Запад должен «дать понять Москве, что не собирается на войну с ней», чтобы сбивать российские самолеты, конгресс должен подписать проект закона об «Объявлении войны», но такого пока не происходит, подчеркнул он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Республиканка Джони Эрнст считает, что такая мера станет «третьей мировой войной». Ее соратница по партии и экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что нужно ограничиться санкциями против российских энергетических компаний и сотрудничеством с украинской разведкой.

Пока только один сенатор США, демократ Джо Манчин не высказался прямо против закрытия неба над Украиной.

В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.