В Москве предупредили о последствиях попадания немецкого оружия на Украину

Российскую сторону разочаровало решение немецкой о поставках оружия Украине, оно может попасть в руки террористов, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», – сказал Тяпкин в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что у России вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров».

Представитель ведомства добавил, что правительство Германии, несмотря на заверения в приверженности процессу исторического примирения между немецким и российским народами, «полностью солидаризировалось с антироссийской позицией «коллективного Запада» и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.