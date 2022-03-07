Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину

Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.

Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.

Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».

По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.