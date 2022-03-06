Патриарх Кирилл призвал усилить молитвы «за братьев» в Донбассе

Жители Донбасса восемь лет страдают, их истребляют при молчании всего мира, они могут пострадать за свою верность церкви, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя, призвав усилить молитвы за братьев в Донбассе.

«Восемь лет в Донбассе идет подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит. Что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья и сестры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать», – цитирует ТАСС патриарха.

Он напомнил, что сегодня православные верующие отмечают Прощеное воскресенье, канун многодневного Великого поста.

«Поэтому сегодня, в Прощеное воскресенье, с одной стороны я, как пастырь ваш, призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне божьей правды, на стороне божественных заповедей, на стороне того, что открывает нам свет Христов, его слово, его Евангелие, его величайшие заветы, данные роду человеческому», – отметил патриарх.

Говоря о ситуации на Донбассе, первоиерарх РПЦ также обратил внимание на то, что там существует принципиальное неприятие тех «ценностей» – принципов избыточного потребления и неограниченной свободы, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. И поэтому, по словам патриарха, предпринимаются попытки «уничтожить то, что существует в Донбассе», и «силой навязать грех, осуждаемый божьим законом». «А это значит – силой навязать людям отрицание бога и его правды», – указал предстоятель.

По мнению патриарха, то, что сегодня происходит в сфере международных отношений, имеет не только политическое значение. Речь, отметил он, «идет о чем-то другом и куда более важном, чем политика, – речь идет о человеческом спасении, о том, где окажется человечество».

Предстоятель Русской церкви также попросил верующих усилить молитвы за «братьев в Донбассе», страдающих в результате конфликта.

«Мы не можем не быть с ними – в молитве в первую очередь. Нужно молиться об этих людях, чтобы Господь помог им сохранить веру православную, не поддаться искушениям и соблазнам. Одновременно мы должны молиться о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь приклонил милость свою к многострадальной донбасской земле, восемь лет несущей на себе эту скорбную печать, порождаемую человеческим грехом и ненавистью», – добавил патриарх.

Ранее РПЦ утвердила особую молитву о мире.