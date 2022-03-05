«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 20:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Армия России возобновила наступление в Донбассе
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями
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Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться, заявили в соцсети «Одноклассники».
Предполагается, что нейросеть будет оценивать тексты и изображения в комментариях на наличие токсичного содержания, после чего выдавать оценку модераторам для проверки.
Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться. Также будут проанализированы изображения в комментариях, в случае наличия шокирующего содержания и актов насилия они тоже будут удалены, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Те пользователи, которые нарушат правила соцсети «Одноклассники» либо будут высказывать враждебные комментарии, получат запрет на комментирование любого контента в ОК. При попытке оставить комментарий соцсеть покажет уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.
Ранее в Общественной палате призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций.
Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», – написал Венедиктов в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине
Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.
Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Эксперт: Отключением контекстной рекламы в РФ Google заявил о желании работать в стране
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«Это очень грамотное решение. Google показал, что бизнес все-таки для них важнее политики», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя решение Google приостановить в России продажу контекстной рекламы. Так компания ответила на требование Роскомнадзора прекратить распространение фейков.
«Если бы они не сделали этого, то доступ к YouTube на территории России был бы ограничен. А сейчас Google показала, что она все-таки бизнес-компания. Ее решение лежит где-то посередине – ни нашим, ни вашим. Она заняла выжидательную позицию», – считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
При этом эксперт обратил внимание, что американская компания предпочла вовсе отключить рекламу, а не заниматься ее модерацией на предмет выявления ложной информации. «В Google побоялись обвинений в свой адрес со стороны Украины и международного сообщества в целом, в случае если IT-гигант начал бы блокировать большое количество рекламы с украинской стороны. Пользовали наверняка обвинили бы Google в том, что компания заняла пророссийскую позицию. Поэтому они просто взяли и отключили рекламу совсем. Таким образом они показывают, что никого не поддерживают», – пояснил собеседник.
Зыков отметил, что Роскомнадзор, который до последнего момента «ввел гибкую и лояльную политику по отношению к американским корпорациям», теперь занимает более жесткую позицию. «Ведомство на протяжении многих лет пыталось уговорить зарубежных IT-гигантов перенести в Россию свои сервера, начать исполнять требования российского законодательства. Но как мы видим, это не подействовало, в том числе и на Facebook. Но что касается Google, то здесь в целом очень позитивный результат. Компания послала сигнал о желании работать в России. От них не было никакого заявления о том, что они уходят из РФ или вводят персональные санкции в отношении кого-либо», – подчеркнул руководитель АППСИМ.
Зыков добавил, что крупнейшие зарубежные IT-компании активно участвуют в развязанной против России информационной войне и распространяемые в соцсетях фейки и провокации серьезно дестабилизируют общество. «Фейки оказывают очень серьезное воздействие на аудиторию, особенно в такое непростое время как сейчас, когда у людей нервы на пределе. Любая ложная информация капает на мозги и в итоге у кого-то могут возникнуть эмоциональные и другие психологические проблемы. Рано или поздно это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а кто-то, в крайнем случае, может пойти митинговать. Поэтому фейки несут в себе серьезную угрозу и с ними необходимо работать», – подытожил Зыков.
В пятницу стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», – сообщили в корпорации Alphabet.
Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.
Также в пятницу Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации про Вооруженные силы России и их дискредитацию. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре заявили, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими.
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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.
«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», – следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России, передает ТАСС.
Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Белоруссии. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
В декабре 2020 года ФАС признала компанию Booking.com B.V. виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter
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Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН.
По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура, передает РИА «Новости».
Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору уже пришлось замедлить скорость работы Twitter. Для снятия ограничений соцсети было необходимо удалить запрещенные материалы.
Кроме того, Twitter должен был прекратить участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму». По данным РКН, в сервисе все еще остается более 800 подобных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера.
Twitter также не выполнил требования закона «О приземлении» – не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.
Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в ответ на ограничения работы российских СМИ.
Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных
Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) России.
За распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС России предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или наказание до трех лет лишения свободы, передает ТАСС.
За распространение фейка с использованием своего служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. После в Госдуму были внесены поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России. В Генпрокуратуре заявили, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими.
Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в ответ на ограничения работы российских СМИ
Принято решение о блокировке социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией, об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Введенные Facebook ограничения запрещены Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», подчеркнули в ведомстве.
Закон был принят для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.
Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
Эксперт: У российских рекламодателей есть альтернатива Facebook
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«В России есть альтернативные ресурсы для размещения рекламы вместо Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Ранее ассоциация оповестила своих участников о возможном введения запрета российскими властями на размещение рекламы в этой соцсети.
«Мы направили участникам нашей ассоциации письмо о том, что мы оцениваем как крайне высокие риски запрета возможностей рекламного продвижения в Facebook из-за нарушений закона о «приземлении», – пояснил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.
По его словам, в АКАР понимают, что по нынешнему законодательству против компаний, отказывающихся «приземлиться», предусмотрено несколько мер воздействия, одна из которых – запрет на рекламу. «Компания Meta, ранее известная как Facebook Inc., пока не «приземлилась», переговоры затягиваются, и ситуация обостряется. Это, как мы считаем, повышает риск запрета рекламы на всех платформах американского холдинга», – отметил собеседник.
В любом случае, указал эксперт, недопустимо, чтобы IT-гиганты в ходе своей деятельности в России отдавали приоритет законодательству другой страны.
Кроме того, Смоляков отметил достаточно высокую степень развитости российской альтернативы западным платформам. «У нас есть и «Яндекс», и «ВКонтакте», и другие ресурсы. Поэтому, от того, насколько быстро иностранные компании исполнят закон о «приземлении», зависит их прибыль», – напомнил аналитик.
Согласно исследованию Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ), наиболее популярной среди россиян платформой, является «ВКонтакте», которой ежедневно пользуются 53,5% респондентов. Далее идет социальная сеть «Одноклассники» – 36,9% пользователей декларируют использование. Реже россияне проводят время на зарубежных сервисах – доля аудитории, которая ежедневно посещает Instagram составила 27,4%, а Facebook – 8,2%. Стоит также отметить, что рост активности пользователей во ВКонтакте фиксируется на фоне сокращения аудитории Facebook.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил газете ВЗГЛЯД, что Facebook встал на одну из сторон в событиях на Украине и ангажировано модерирует российский сегмент.
Напомним, согласно федеральному закону № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» иностранные ИТ-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в РФ, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями. Также они обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.
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Маск отказался блокировать российские новостные издания
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на соответствующие запросы со стороны «некоторых государств».
Маск заявил в Twitter, что «правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники, мы сделаем это только под дулом пистолета», передает РИА «Новости».
«Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова», – подчеркнул он.
Ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. До этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.
Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран объявил о планах ЕС запретить RT и Sputnik в государствах сообщества.
В российском сегменте соцсети Facebook произошел сбой
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Сбои в работе социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, наблюдаются в России в пятницу ночью, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 01.15 мск зафиксировано 420 отчетов о сбоях в работе соцсети. Большинство пользователей (61%) жаловались на сбои в работе сайта, 24% сообщили о проблемах с приложением, 15% испытывали трудности с авторизацией. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ.
Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
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Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы в России
Американская компания Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории, сообщили в корпорации Alphabet.
«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение компании. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил на Украине.
Эксперт: Российские рекламодатели ушли из Instagram из-за «мутного потока фейков»
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«Ситуация с блокировкой Facebook и замедлением других площадок родилась не на пустом месте. Мы годами говорили об их «приземлении», но диалог зашел в тупик», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее Роскомнадзор ограничил работу соцсети Facebook в России и заблокировал ряд сайтов, включая зарубежные.
«Тот массив фейков якобы рекламной продукции, который захлестывал эти площадки, был далеко не случайным. Это не ошибка управления и не субъективный взгляд, а направленная против России и ее жителей акция в рамках информационной войны», – заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Блокировка – это последняя мера, к которой мы прибегаем, – продолжил собеседник, – и довольно неохотно. Мы всегда говорили и в Общественной палате, и в Думе, что у нас нет задачи создать трудности для пользователей соцсетей, привести к блокировке и так далее. Задача только одна – обеспечить исполнение законов России в полном объеме, чтобы не появлялся противоправный контент в интернете».
Парламентарий также обратил внимание, что после мер Роскомнадзора корпорация Meta (которая владеет Facebook и Instagram) «решила вообще отказаться от контекстной рекламы в России просто потому, что блокировка FB несколько привела в чувство топ-менеджмент компании». «И руководство Meta действительно предпринимает попытку сохранить Instagram на российском рынке», – считает депутат.
«Вероятно, они оценили ситуацию и отказались от рекламы, чтобы сохранить этот ресурс для российского рынка в будущем. Ведь сегодня все, что происходит на этих площадках по части рекламы, по сути, рекламой не является. Такие площадки – инструменты информационной борьбы, коммерческая составляющая в рекламе стремится к нулю. Соответственно, закрывая рекламу, руководители Meta теряют деньги от российского рекламодателя, но идут на это ради дальнейшего существования», – пояснил он.
«Тут понятна и позиция наших рекламодателей, почти все из них ушли из Instagram и Facebook. Никому в коммерческом секторе не хочется за деньги ставить свою рекламу, которая потонет в мутном потоке фейков и сообщений экстремистского толка», – добавил парламентарий.
«Если статистика по отказу наших рекламодателей верна, то в большинстве случаев маркетинговые службы понимают: «Рекламировать товары и услуги на фоне информационной атаки либо бессмысленно, либо приведет к негативным последствиям». Поэтому наши рекламодатели будут выбирать другие площадки, а пользователи останутся на прежних», – спрогнозировал Кирьянов.
В заключение Кирьянов подчеркнул: «У Роскомнадзора нет задачи как-то цензурировать контент в интернете, что-то закрывать. Задача – обеспечить соблюдение российского законодательства на онлайн-площадках».
В субботу социальная сеть Instagram приостановила продажу контекстной онлайн-рекламы в России вслед за своей головной компанией Meta (Facebook). Решение было принято на фоне российской военной операции на Украине, пишет «Коммерсант».
Накануне Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.
Также в пятницу стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Почему это решение можно назвать грамотным, газете ВЗГЛЯД пояснил глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В четверг, еще до блокировки Facebook, заместитель гендиректора агентства LabelUp, эксперт IAB Russia Юлия Долгова заявила в разговоре с РБК, что около 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время. Источники РБК полагают, что решение мотивировано прежде всего работой Роскомнадзора по замедлению работы указанных площадок – размещать рекламу, которая просто не загружается у пользователей, брендам невыгодно.
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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о событиях на Украине
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил на Украине.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что Роскомнадзор направил письмо Google «требование незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил России на Украине».
«Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений», – указано в сообщении.
Ранее в Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет за фейки о действиях ВС России.
В России замедлилась работа Twitter на стационарных ПК, поскольку соцсеть распространяет недостоверную информацию. С прошлой недели был частично ограничен доступ к соцсети Facebook из-за блокировки ряда российских СМИ.
Роскомнадзор объяснил блокировку ряда сайтов изданий-иноагентов
Сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (все три СМИ признаны в России иноагентами), «Би-би-си», DW и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине, сообщили в Роскомнадзоре.
В Роскомнадзоре сообщили, что заблокированы сайты указанных СМИ, их проекты, а также «ряд других информационных ресурсов», основанием стало «целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил России и жертвах среди мирного населения», передает РИА «Новости».
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе*» (признана иноагентом в России), «Радио свобода*» (признана иноагентом в России), Русская служба Би-Би-Си. Также Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
В «Ростелекоме» заявили о тысячах атакующих российские сайты хакерах
Органы государственной власти испытывают сильную нагрузку от хакерских атак на их сайты, в атаках участвуют тысячи хакеров, сообщил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
«Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, [достигало] единиц – десятки в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам. Сейчас уровень атак <...> абсолютно скоординированный», – цитирует Ляпунова ТАСС.
Он пояснил, что самым тяжелым временем была ночь с 26 на 27 февраля, тогда наблюдались массовые атаки на все органы государственной власти.
Он добавил, что поменялась «технологическая начинка» атак, они теперь проводятся «с выдумкой». До этого атаки проводились отдельными группами хакеров, теперь речь идет о тысячах людей.
Ранее хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сообщения о потере контроля над спутниками не соответствует действительности. Он подчеркивал, что вывод из строя спутников – это casus belli, однако попытка хакерской атаки на российские аппараты отбита.
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