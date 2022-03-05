Синхронистка из Донецка поддержала спецоперацию России на Украине

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина, которая родилась в Донецке, поддержала Россию на фоне военной спецоперации на Украине.

«Я родилась и выросла в Донецке. Я была там под обстрелами в 2014 году. Я видела, как люди убивали своих же. О том, что на Донбассе бомбят гражданских, буквально истребляя народ, знали все. Я прочувствовала эту войну. И сегодня отчетливо понимаю, кто к ней причастен. Очень жаль, что мировая общественность не поднимала такой шум за граждан из Донецка и Луганска все эти годы, за которых у России хватило смелости вступиться. Как будто люди, которые раньше жили на Донбассе, забыли о том, что там происходило. И эта война никого не задевала», – написала спортсменка в Instagram.

Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за украинскую сборную, после чего получила российское гражданство и покинула страну. Она выразила надежду, что в будущем ей удастся свободно посещать родной город, и пожелала всем «мирного неба над головой».

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Стас Михайлов поддержал в соцсетях спецоперацию России на Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.