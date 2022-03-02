Какие знаменитости поддержали военную операцию на Украине?

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 14 комментариев

Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Какие знаменитости поддержали военную операцию на Украине?

    		    2 марта 2022, 21:05
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    Не менее трех десятков российских актеров, музыкантов и спортсменов поддержали усилия России по денацификации Украины. Это опровергает домыслы западных и отечественных либеральных СМИ о том, что едва ли не все звезды якобы выступили против.

    Кто из российских «звезд» поддержал военную спецоперацию России на Украине:

    Ирина Апексимова, актриса, директор Театра на Таганке;

    Николай Басков, певец;

    Владимир Бортко, кинорежиссер, сценарист, продюсер;

    Игорь Бутман, джазовый музыкант;

    Олег Газманов, певец и композитор;

    Борис Галкин, актер и режиссер театра и кино;

    Валерий Гергиев, дирижер, худрук и директор Мариинского театра;

    Виктория Дайнеко, певица;

    Никита Джигурда, шоумен;

    Алла Довлатова, теле- и радиоведущая, актриса;

    Станислав Дужников, актер;

    Александр Емельяненко, боец смешанных единоборств;

    Александр Залдастанов (Хирург), основатель и лидер байк-клуба «Ночные волки»;

    Эдгард Запашный, гендиректор Большого московского цирка;

    Тина Канделаки, журналистка, заместитель гендиректора «Газпром-медиа»; 

    Сергей Карякин, российский (ранее украинский) шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории;

    Роман Костомаров, фигурист, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион;

    Владимир Машков, актер и режиссер театра и кино, худрук театра Олега Табакова;

    Никита Михалков, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер; Народный артист РСФСР;

    Юлия Михалкова, телеведущая, звезда шоу «Уральские пельмени»; 

    Азамат Мусагалиев, телеведущий, юморист, участник шоу КВН;

    Иван Охлобыстин, актер, киносценарист, писатель;

    Дмитрий Певцов, актер, депутат Госдумы; 

    Евгений Плющенко, фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира;

    Александр  Поветкин, боксер, чемпион мира и Олимпийских игр;

    Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер;

    Захар Прилепин, писатель, политик, в 2016-18 годах – ополченец ДНР, советник первого главы ДНР Александра Захарченко;

    Николай Расторгуев, певец, лидер группы «Любэ»;

    Андрей Рожков, актер, телеведущий, экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени»;

    Яна Рудковская, продюсер; 

    Амиран  Сардаров, видеоблогер;

    Александр Ф. Скляр, рок-музыкант;

    Игорь Скляр, актер театра и кино;

    Вадим Степанцов, рок-музыкант;

    Прохор Шаляпин, музыкант, артист; 

    Вика Цыганова, певица.

    Отметим, что у некоторых российских артистов в силу независимой позиции возникли проблемы на Западе. Так стало известно, что концертный зал «Карнеги-холл» отменил концерты дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в Нью-Йорке. Мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева осудить действия России в отношении Украины. Отменены концерты в «Ла Скала» оперной дивы Анны Нетребко – из-за «пророссийской позиции» певицы, хотя она и воздерживается от комментариев по текущей ситуации.

    Что касается западных (в первую очередь американских) актеров, режиссеров, музыкантов и других «звезд», то большинство из них сочли нужным единодушно поддержать президента Зеленского, украинскую армию, и в лучшем случае – украинский народ (так, как принято на Западе понимать его потребности).

    Наиболее известным исключением из правил стал кинорежиссер Оливер Стоун, который поддержал действия России по денацификации. Другой известный нонконформист, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, на сей раз хранит молчание – но в Instagram его, как «друга Москвы» активно спрашивают об отношении к событиям на Украине.

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