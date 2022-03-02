Какие знаменитости поддержали военную операцию на Украине?

Не менее трех десятков российских актеров, музыкантов и спортсменов поддержали усилия России по денацификации Украины. Это опровергает домыслы западных и отечественных либеральных СМИ о том, что едва ли не все звезды якобы выступили против.

Кто из российских «звезд» поддержал военную спецоперацию России на Украине:

Ирина Апексимова, актриса, директор Театра на Таганке;

Николай Басков, певец;

Владимир Бортко, кинорежиссер, сценарист, продюсер;

Игорь Бутман, джазовый музыкант;

Олег Газманов, певец и композитор;

Борис Галкин, актер и режиссер театра и кино;

Валерий Гергиев, дирижер, худрук и директор Мариинского театра;

Виктория Дайнеко, певица;

Никита Джигурда, шоумен;

Алла Довлатова, теле- и радиоведущая, актриса;

Станислав Дужников, актер;

Александр Емельяненко, боец смешанных единоборств;

Александр Залдастанов (Хирург), основатель и лидер байк-клуба «Ночные волки»;

Эдгард Запашный, гендиректор Большого московского цирка;

Тина Канделаки, журналистка, заместитель гендиректора «Газпром-медиа»;

Сергей Карякин, российский (ранее украинский) шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории;

Роман Костомаров, фигурист, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион;

Владимир Машков, актер и режиссер театра и кино, худрук театра Олега Табакова;

Никита Михалков, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер; Народный артист РСФСР;

Юлия Михалкова, телеведущая, звезда шоу «Уральские пельмени»;

Азамат Мусагалиев, телеведущий, юморист, участник шоу КВН;

Иван Охлобыстин, актер, киносценарист, писатель;

Дмитрий Певцов, актер, депутат Госдумы;

Евгений Плющенко, фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира;

Александр Поветкин, боксер, чемпион мира и Олимпийских игр;

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер;

Захар Прилепин, писатель, политик, в 2016-18 годах – ополченец ДНР, советник первого главы ДНР Александра Захарченко;

Николай Расторгуев, певец, лидер группы «Любэ»;

Андрей Рожков, актер, телеведущий, экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени»;

Яна Рудковская, продюсер;

Амиран Сардаров, видеоблогер;

Александр Ф. Скляр, рок-музыкант;

Игорь Скляр, актер театра и кино;

Вадим Степанцов, рок-музыкант;

Прохор Шаляпин, музыкант, артист;

Вика Цыганова, певица.

Отметим, что у некоторых российских артистов в силу независимой позиции возникли проблемы на Западе. Так стало известно, что концертный зал «Карнеги-холл» отменил концерты дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в Нью-Йорке. Мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева осудить действия России в отношении Украины. Отменены концерты в «Ла Скала» оперной дивы Анны Нетребко – из-за «пророссийской позиции» певицы, хотя она и воздерживается от комментариев по текущей ситуации.

Что касается западных (в первую очередь американских) актеров, режиссеров, музыкантов и других «звезд», то большинство из них сочли нужным единодушно поддержать президента Зеленского, украинскую армию, и в лучшем случае – украинский народ (так, как принято на Западе понимать его потребности).

Наиболее известным исключением из правил стал кинорежиссер Оливер Стоун, который поддержал действия России по денацификации. Другой известный нонконформист, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, на сей раз хранит молчание – но в Instagram его, как «друга Москвы» активно спрашивают об отношении к событиям на Украине.

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