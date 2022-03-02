Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун объяснил предпосылки проведения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины.

При всей истерии, развернутой западными СМИ, «необходимо мыслить ясно и пониматься весь спектр происходящего», написал он в своем Instagram.

В своих рассуждениях Стоун указывает, на причины спецоперации, начатой Россией, так как восемь лет Украина торпедировала выполнение Минских соглашений.

Он акцентировал особое внимание на механизм работы западных медиа, которые, по его мнению, оперируют информацией так, чтобы не доводить до слушателей, зрителей и читателей «ключевые факты, когда это неудобно».

Режиссер не ограничился лишь рассуждениями и в подкрепление своей точки зрения привел список материалов, содержащих максимально объективную, на его взгляд, информацию о причинах и характере спецоперации, и обратил особое внимание на то, что они опубликованы не в российских, а именно в западных СМИ.

Ранее эксперт назвал «детсадовской» атаку на Россию специалистов США по информационной войне.

До этого МВД России призвало граждан не реагировать на провокации в интернете с призывами к терроризму, объявления распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.

Накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Как сообщил Life, группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают. Однако в этот же день ряд российских изданий сообщили о взломе своих сайтов. На взломанных страницах были размещены заявления с критикой действий России на Украине.