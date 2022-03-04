Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России

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4 марта, пятница | Последнее обновление — 10:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС
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Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого.
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Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям.
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России
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Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) России.
За распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС России предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или наказание до трех лет лишения свободы, передает ТАСС.
За распространение фейка с использованием своего служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. После в Госдуму были внесены поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России. В Генпрокуратуре заявили, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими.
Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России
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Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Риттер заявил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими, однако теперь склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться, передает портал «Южный Федеральный».
По его мнению, украинским военным остается погибнуть или сдаться, а после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.
Риттер отметил, что не хочет оскорблять украинских военных, однако считает, что власти страны позволили «ультраправому элементу» пропитать армию насквозь. Он напомнил, что на Украине сносили памятники воинам-освободителям и почитали коллаборационистов.
Он считает, что избежать происходящего можно было, если бы были даны гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Однако на Западе думали, что Россия примет это. Он также подчеркнул, что Западу следовало внимательнее прислушиваться к тому, что говорил президент Владимир Путин.
«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», – сказал Риттер.
Проведение самой спецоперации Риттер оценивает высоко. По его словам, НАТО ничего не может противопоставить России: «На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Пилот упавшего в Румынии самолета МиГ-21 погиб
Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, который потерпел крушение в среду в уезде Констанца (юго-восток страны), погиб, сообщило минобороны страны.
Самолет, упавший неподалеку от населенного пункта Коджалак, входил в «двойку» истребителей, патрулировавших воздушное пространство в Добрудже, передает ТАСС.
Истребитель МиГ-21 румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, который потерпел аварию, в которой погибли все семь членов экипажа. Позднее был найден и разбившийся МиГ-21 с погибшим летчиком.
Комиссия штаба ВВС и военной прокуратуры расследует обстоятельства происшествий. Все самолеты Миг-21 и вертолеты IAR 330 Puma решением Минобороны до выяснения причин катастрофы останутся на земле.
Кадыров пообещал за раз покончить с «нациками, бандеровцами и шайтанами»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео с солдатами республики, заявив, что они «покончат» с «нациками, бандеровцами и шайтанами».
Кадыров опубликовал видео в Telegram.
«Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами»), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!», – написал он.
Ранее Кадыров сообщил о двух погибших в ходе спецоперации на Украине уроженцах Чечни.
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Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», – написал Венедиктов в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине
Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.
Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Крупнейшие ИТ-игроки поддержали меры Минцифры для поддержки отрасли
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«РАЭК однозначно приветствует предложенные меры, особенно в части расширения поддержки компаний российского «цифрового контура», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Ранее Минцифры озвучил пакет мер поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций.
«Поддержка государства важна для экосистемы отечественных игроков, получающих основной доход в несофтверных сегментах: инфраструктуре и связи, веб-разработке, интернет-рекламе и маркетинге, электронной коммерции, онлайн-тревеле, на рынке электронных платежных услуг, в онлайн-сервисах, EdTech-секторе», – пояснил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Пор его словам, меры по льготам, налоговым послаблениям, консолидации и стимулированию госзаказа будут способствовать ускоренному ипортозамещению, а также развитию ИТ-рынка и экономики в целом.
Собеседник назвал «мощной» и вторую часть предлагаемых мер – преференции ИТ-специалистам по налогам, а также льготную ипотеку и отсрочку от призыва в армию.
«Сегодня нужно не просто предотвратить отток кадров в другие страны, но и создать отличные, привилегированные условия для работы. Без мозгов и рук специалистов невозможны поддержка и развитие нашей цифровой экономики. А она доказала, что может творить чудеса. В тот же период пандемии она сохраняла качество жизни граждан, работу бизнеса и госсутрктур даже в немыслимых условиях», – подчеркнул глава РАЭК.
Специалист напомнил, что РАЭК предлагала принять это решение еще год назад. «Но тогда его актуальность не была так очевидна, как сегодня на фоне геополитических событий и шквала санкций, в том числе – в отношении российского ИТ-сегмента», – отметил эксперт.
Плуготаренко также сообщил, что во вторник РАЭК собирает свои организации на «мозговой штурм», посвященный обсуждению конкретных параметров по предложенным мерам – чтобы увеличить вероятность положительного решения по ним. «Мы в РАЭК считаем, что если даже две трети предложенных мер будут реализованы, этот феномен можно будет назвать «ИТ-рывком 2022» – по аналогии с «Налоговым маневром».
Ранее стало известно, что подготовленный Минцифры пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает освобождение сотрудников ИТ-компаний от НДФЛ и предоставление им отсрочки от службы в армии на время работы, об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Там отметили, что предлагаемые меры были разработаны с учетом мнения ИТ-отрасли и после одобрения правительством будут реализованы в кратчайшие сроки.
В частности, предлагается распространить действующие налоговые льготы на ИТ-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов.
Кроме того, в течение 3 лет все сотрудники ИТ-компаний будут освобождены от уплаты НДФЛ, а сами компании – от уплаты налога на прибыль и проверок.
Сотрудники ИТ-компаний смогут претендовать на льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы. Им также планируется предоставить отсрочку от призыва на военную службу на время работы.
Для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях, планируется ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство.
Компании смогут получить гранты на разработку и развитие ИТ- продуктов. Должно быть обеспечено ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры.
Предполагается выделить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».
Как сообщалось, в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители отрасли.
Ведомству также было поручено оперативно подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.
Лавров обозначил характер третьей мировой войны
Третья мировая война, если она случится, будет ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил телеканалу al-Jazeera, что «третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», передает ТАСС.
Он также обратил внимание на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы третья мировая война.
Министр также заявил, что «у России много друзей, и ее невозможно изолировать».
Он подчеркнул, что страны Запада отказались обсуждать с Россией формирование новой архитектуры европейской безопасности.
Ранее Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России.
Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс
Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в августе 2022 года в рамках работы форума «Армия – 2022», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В августе в рамках военно-технического форума «Армия – 2022» проведем первый Международный антифашистский конгресс», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».
По словам министра, уже запланировано 11,5 тыс. мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Обсудим, как идет подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день спланировано одиннадцать с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничиваются девятым мая», – сообщил Шойгу.
«Предстоит реализовать ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории, исказить правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии», - сообщил министр обороны России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Эксперт: У российских рекламодателей есть альтернатива Facebook
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«В России есть альтернативные ресурсы для размещения рекламы вместо Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Ранее ассоциация оповестила своих участников о возможном введения запрета российскими властями на размещение рекламы в этой соцсети.
«Мы направили участникам нашей ассоциации письмо о том, что мы оцениваем как крайне высокие риски запрета возможностей рекламного продвижения в Facebook из-за нарушений закона о «приземлении», – пояснил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.
По его словам, в АКАР понимают, что по нынешнему законодательству против компаний, отказывающихся «приземлиться», предусмотрено несколько мер воздействия, одна из которых – запрет на рекламу. «Компания Meta, ранее известная как Facebook Inc., пока не «приземлилась», переговоры затягиваются, и ситуация обостряется. Это, как мы считаем, повышает риск запрета рекламы на всех платформах американского холдинга», – отметил собеседник.
В любом случае, указал эксперт, недопустимо, чтобы IT-гиганты в ходе своей деятельности в России отдавали приоритет законодательству другой страны.
Кроме того, Смоляков отметил достаточно высокую степень развитости российской альтернативы западным платформам. «У нас есть и «Яндекс», и «ВКонтакте», и другие ресурсы. Поэтому, от того, насколько быстро иностранные компании исполнят закон о «приземлении», зависит их прибыль», – напомнил аналитик.
Согласно исследованию Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ), наиболее популярной среди россиян платформой, является «ВКонтакте», которой ежедневно пользуются 53,5% респондентов. Далее идет социальная сеть «Одноклассники» – 36,9% пользователей декларируют использование. Реже россияне проводят время на зарубежных сервисах – доля аудитории, которая ежедневно посещает Instagram составила 27,4%, а Facebook – 8,2%. Стоит также отметить, что рост активности пользователей во ВКонтакте фиксируется на фоне сокращения аудитории Facebook.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил газете ВЗГЛЯД, что Facebook встал на одну из сторон в событиях на Украине и ангажировано модерирует российский сегмент.
Напомним, согласно федеральному закону № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» иностранные ИТ-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в РФ, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями. Также они обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.
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Захарова обвинила делегацию Украины в поиске «места покомфортнее» на фоне гибели людей
Люди гибнут, а украинская делегация подбирает место покомфортнее для второго раунда переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «люди гибнут, а представители «киевского режима» место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться».
Так она прокомментировала сообщения в СМИ о том, что украинская сторона уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с Россией были в Беловежской пуще Белоруссии.
Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, а Россия готова к встрече только в Белоруссии, передает РИА «Новости».
«Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще (...) Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь», – сказал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы». Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
В российском сегменте соцсети Facebook произошел сбой
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Сбои в работе социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, наблюдаются в России в пятницу ночью, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 01.15 мск зафиксировано 420 отчетов о сбоях в работе соцсети. Большинство пользователей (61%) жаловались на сбои в работе сайта, 24% сообщили о проблемах с приложением, 15% испытывали трудности с авторизацией. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ.
Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
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Власти заявили об отсутствии паники в российском ВПК
Никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год, заявил в ходе заседания коллегии ВПК вице-премьер Юрий Борисов.
«Весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать. Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты. Никакой паники нет. Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Вице-премьер также добавил, что коллегия ВПК ведет постоянный мониторинг состояния российской «оборонки» и того, как выполняется государственный оборонный заказ, являясь оперативным штабом в этой работе.
По его словам, на сегодняшний день предприятия российского ОПК имеют прочный научно-технический задел и стабильную экономику. Этого, в частности, удалось добиться благодаря мерам финансового оздоровления оборонных предприятий, предпринятым правительством России за последние два года.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
ТОФ провел масштабные учения на Камчатке
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы по береговым целям на учениях в Авачинском заливе на Камчатке, уничтожив береговые прибрежные позиции условного противника, сообщила пресс-служба флота.
«Накануне отряд из более чем 20 кораблей флота вышел из Петропавловска-Камчатского после пополнения запасов и улучшения гидрометеорологических условий и продолжил проведение учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки в соответствии с утвержденным планом. По замыслу учения отряд кораблей ТОФ обнаружил замаскированные береговые артиллерийские и минометные позиции условного противника на участке побережья, где планировалось высадить морской десант отрядом больших десантных кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Корабельная ударная группа в составе корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» совершила одновременный маневр, заняла боевой курс и провела артиллерийские стрельбы по всем позициям, используя принцип целераспределения для эффективного поражения наземных объектов условного противника. После выполнения артиллерийских стрельб экипажи кораблей вышли из условного боя, применив дымовые завесы и комплексы радиоэлектронной борьбы.
Следующие мероприятия боевой подготовки отряд кораблей ТОФ проведет в Охотском море, уточнила пресс-служба. Кроме надводных кораблей в учениях Тихоокеанского флота принимают участие подводные лодки, а также самолеты и вертолеты Морской авиации.
Ранее корветы ТОФ «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вступили в учебный морской бой в Охотском море.
В Сети зафиксирован всплеск онлайн-мошенничеств
В Сети наблюдается всплеск мошенничества на фоне геополитической ситуации, сообщила компания Group-IB со ссылкой на наблюдения своих специалистов.
«Телефонные мошенники под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на «безопасный счет». Естественно, это обман – в результате пользователи просто теряют свои накопления», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что также мошенники предлагают посредничество по открытию кредитных карт в западных банках, привязанных к российскому счету. Они получают данные карты или задаток за свои услуги и исчезают. Кроме того, злоумышленники могут предлагать услуги по оформлению документов для выезда из России.
В соцсетях появились фейки с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий в ДНР, ЛНР и на Украине. Указание на сбор средств может быть разным, в том числе речь может идти о «помощи российской армии». Кроме того, есть попытки заражения пользователей вредоносным ПО.
«Например, зафиксированы фальшивые рассылки якобы от имени ФСБ РФ с предложением скачать на компьютер специальную программу – протокол защиты от DDoS-атак. Кроме почтовых рассылок, аналогичную «защитную» программу программу злоумышленники предлагали скачать с недавно созданного - 27 февраля – фейкового сайта с символикой ФСБ РФ», – пояснили в Group-IB.
После перехода по ссылке пользователям загружают троян удаленного доступа AveMaria с функционалом для кражи данных, включая логины и пароли.
«Раньше с одного из указанных на «сайте ФСБ» номеров звонили мошенники, предлагавшие заработать на инвестициях и криптовалютах», – пояснили специалисты.
До этого в Сети выявляли сотни ресурсов, которые под видом прямых трансляций Олимпийских игр в Китае отправляли пользователей на мошеннические страницы и фишинговые сайты.
Песков заявил об исторической значимости подвига российских военных в борьбе с нацистами на Украине
Подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю, героизм военных восхищает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент реагирует на сообщения о погибших на Украине российских военных, что «это большое горе, мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее», передает РИА «Новости».
«Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. Безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи», – добавил он.
Представитель Кремля отметил, что пока не может дать ответ на вопрос, когда в России будет объявлен общенациональный траур по погибшим.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
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