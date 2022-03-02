В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет за фейки о действиях ВС России

В Госдуму внесены поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Уголовную ответственность за фейки про вооруженные силы пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других иностранных государств, который уже принят Госдумой в первом чтении.

«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной думы… Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем внести возможность поправки. Надеемся, что он будет внесен в ближайшее время», – передает его слова РИА «Новости».

«Первая часть – она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», – рассказал Пискарев, передает ТАСС.

Ожидается, что этот законопроект вместе с поправками о фейках будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы – 4, 9 и 10 марта.

Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».