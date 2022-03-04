Самолет с россиянами на борту задержан в арктической части Канады

Чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в арктической области Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Алгабра.

«Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа (город в регионе Северо-Западные территории)», – приводит слова чиновника ТАСС.

Министр не уточнил, сколько человек находятся на борту и когда именно воздушное судно было задержано, но добавил, что это связано с антироссийскими санкциями. 27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.

По информации телеканала CBC, самолет с двумя россиянами на борту был задержан 1 марта. Как сообщается, россиянами оказались члены арктической экспедиции, направлявшиеся в населенный пункт Резолют. Самолету запрещено покидать Йеллоунайф до окончания проверки на предмет нарушения запрета канадских властей на полеты.

В среду Канада расширила санкционный список против России из-за событий на Украине. В тот же день Канада ввела санкции против ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти. Оттава также запретила входить в порты Канады имеющим отношение к России судам.

В прошлую пятницу Оттава включила в санкционные списки 27 российских финансовых институтов и пять компаний и организаций, в том числе ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром и Транснефть. Кроме того, в санкционные списки Канады вошли 382 гражданина России . 23 февраля Канада объявила о введении экономических санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

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