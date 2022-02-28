Москва предупредила о готовности дать жесткий ответ на действия ЕС

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28 февраля, понедельник | Последнее обновление — 23:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Молдавия отказалась поддерживать санкции Запада против России
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Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях.
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За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне.
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Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Москва предупредила о готовности дать жесткий ответ на действия ЕС
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Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Хотим заверить – не получится (уничтожить экономику России). Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», – приводит текст заявления российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом
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Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.
При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».
«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. Россия была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.
Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы.
Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
Глава ЕК предупредила европейцев о высокой цене санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что жителям стран Европы придется заплатить за введение санкций против России.
«Европейцам придется заплатить цену за эти меры», – передает RT слова главы ЕК. Таким образом она ответила на вопрос о том, как далеко зайдет солидарность Европы с Украиной.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
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Евросоюз ужесточил санкции против России
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Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС приняли решение, что российские самолеты больше не смогут летать в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT, полный список финансовых организаций опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром понедельника, передает РИА «Новости».
Также, в ЕС решили заморозить активы Банка России. По словам Борреля, благодаря новым санкциям будет заблокировано около половины финансовых активов ЦБ. Помимо этого, главы МИД стран ЕС договорились включить в санкционные списки «российских олигархов» и ключевые политические и военные фигуры.
Ранее Боррель объявил о намерении ЕС расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Президент Польши предложил принять Украину в ЕС в ускоренном виде
Президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине, заявил он 26 февраля.
«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», – написал Дуда в Twitter.
По словам главы страны, Украины должна получить доступ к фондам ЕС, чтобы восстановиться после всего. По словам Дуды, Украина это заслужила.
Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы
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Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления первых двух ведомств. Авиакомпании готовы выполнить обязательства по возврату пассажиров на Родину при гибком подходе авиавластей транзитных стран.
«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», – приводит текст совместного заявления Росавиации и Ростуризма ТАСС.
При этом, как сообщил источник на рынке туроператоров, прорабатывается организация возвращения в Россию как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.
ЕС собрался расширить санкции против бизнесменов и элиты России
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Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», – приводит слова политика ТАСС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину, сообщил Боррель.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Захарова прояснила состояние дипломатических контактов России с ЕС
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Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live» пояснила, что получено «решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация», передает РИА «Новости».
Кроме того, она сообщила, что у нее «нет данных» о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США. При этом Захарова рассказала, что на Западе «пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме», который «касается дипломатов, официальных лиц».
Она «не слышала» о том, чтобы россиянам «в принципе закрывали получение и выдачу виз». По ее словам, были «отдельные заявления», но «это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики».
Эксперт: Решения Берлина по Украине подливают масла в огонь конфликта
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«Германия никогда бы не пошла на те шаги, которые она предпринимает в эти дни, если бы не нажим со стороны США. Мы всегда были в американской удавке, и сейчас ее затянули еще сильнее», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее Берлин пообещал начать поставки оружия Украине.
«Принятые под давлением Вашингтона решения направлены против интересов нашего народа, в том числе и нашего бизнеса. Такие шаги может делать только страна, которая еще не получила свой суверенитет», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Резкую смену внешнеполитического курса он назвал «фатальным для немецкого будущего, особенно для экономики», а также отметил, что оно противоречит обещаниям Берлина добиваться деэскалации обстановки на Украине.
«Все последние действия канцлера Шольца по Украине лишь подливают масла в огонь конфликта. Что касается его решения построить терминалы по приему сжиженного природного газа, чтобы якобы не зависеть от импорта, то оно попросту экономически неприемлемо. Мы это просто не вытянем», – считает собеседник.
«Наше новое правительство при принятии решений мало обращает внимание на научные исследования, расчеты, прогнозы. В результате важнейшие решения принимаются спонтанно, с огромными негативными последствиями – экономическими и социальными – для нашей страны», – заключил экс-депутат.
Накануне на экстренном заседании Бундестага было принято историческое решение – начать поставлять оружие Киеву, передает «Deutsche Welle». Канцлер Олаф Шольц назвал российскую операцию на Украине «сменой эпохи». По словам Шольца, немцам больше не следует быть «наивными», им пора начать «новую внешнюю политику». В этой связи он провозгласил отказ Германии от прежнего принципа не отправлять оружие в кризисные регионы.
Как известно, ФРГ более полувека придерживалась этого принципа, который опирался на чувство исторической ответственности немецкого народа за преступления времен Второй мировой войны. Германия также пообещала к 2024 году выполнить обещание, которое долгое время было предметом разногласий внутри НАТО – нарастить расходы оборонного бюджета до двух процентов ВВП.
Шольц также объявил об ускорении взятого ранее курса на отказ от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. Он также пообещал пересмотреть зависимость от отдельных поставщиков. В частности, для снижения зависимости от российского газа канцлер объявил о создании стратегических резервов энергоносителей и строительстве двух новых СПГ-терминалов.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
«ФРГ всегда был свойственен гражданский пацифизм. Начиная с самого ее своего создания, бундесвер не участвовал в военных акциях за пределами страны», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Вспомним, что многие канцлеры ФРГ – Вилли Брандт, Гельмут Коль – не раз заявляли, что с немецкой земли никогда не должна исходить война в какой бы то ни было форме, будь то поставки вооружения или участие бундесвера в различных интервенциях. Первой ласточкой в политике отказа от этого постулата стала война 90-х на Балканах», – напомнил эксперт.
«Бундесвер втянулся и в миссию в Боснии, и в миссию в Косово, весьма неоднозначную с юридической точки зрения, потому что воздушные удары НАТО по Югославии в 1999 году были прежде всего направлены на гражданскую инфраструктуру, – подчеркнул Камкин. – Потом натовские союзники, в первую очередь американцы, фактически принудили Берлин отправить бундесвер в Афганистан. Правда, от участия в авантюре в Ираке при Шредере Германия наотрез отказалась».
Но несмотря на участие в отнюдь не миротворческих миссиях НАТО, речь о поставках вооружений в страны, где идет гражданская война либо есть какая-то высокая террористическая опасность, не шла, отметил эксперт.
«Так, Германия заблокировала поставки вооружения в Саудовскую Аравию, когда та начала операцию против хуситов в Йемене. В Бундестаге неоднократно спорили о том, не остановить ли продажи вооружений Турции – из нарушений режимом Эрдогана прав человека. Во время последних волнений в Казахстане немцы заморозили поставку туда грузов военного назначения», – перечислил собеседник. «Теперь же Германия отказывается от политики государственного пацифизма, и это происходит не без колоссальнейшего давления американских союзников. Это очень важный, судьбоносный поворот», – отметил Камкин.
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США и ЕС ввели санкции против Путина
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США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, а также поставки товаров и технологий для нефтепереработки. ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан свыше 100 тыс. евро, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
ЕС собрался лишить российских «олигархов» возможности использовать их активы
ЕС и его партнеры намерены работать над тем, чтобы запретить российским «олигархам» использовать их финансовые активы на рынках этих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен полагает, что такие меры, принимаемые наряду с другими шагами против России, «значительно снизят способность» Москвы «финансировать войну», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Зеленский призвал принять Украину в состав Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
Отметим, что в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
Ранее финский президент Саули Ниинисте исключил срочное вступление в НАТО из-за событий на Украине.
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Подсчитаны потери Европы из-за санкций против России с 2014 года
Действующие в отношении России санкции, которые были введены в 2014 году, привели к сокращению европейского экспорта в Россию более чем на 22%, следует из данных ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии «Конфартиджанато».
«Экономические санкции против России привели к тому, что европейский экспорт в нее сократился на 22,2%, причем больше всего пострадала Италия (минус 28,5%). Восемь лет убытки составили 24,7 млрд евро, в среднем 3 млрд евро в год», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается, что сильнее всего были затронуты сфера моды и машиностроение.
В ассоциации добавили, что в связи с последними событиями вокруг Украины «неизбежные новы санкции также окажут очень серьезное влияние на итальянский бизнес».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В свете последних событий президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
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