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Военный эксперт назвал участников протестных акций непригодными для службы в Донбассе
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«Если отправить в Донбасс участников несанкционированных акций против спецоперации на Украине, то эти люди пополнят ряды потенциальных изменников и предателей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он отреагировал на инициативу ЛДПР отправлять на военную службу в ДНР и ЛНР тех, кто выходит на незаконные митинги против операции по денацификации и демилитаризации Украины.
«Инициатива о призыве в Донбасс участников незаконных акций продумана не до конца. Она основана на эмоциях. У нас в боевых действиях по демилитаризации и денацификации Украины участвуют исключительно профессионалы – контрактники и офицеры, которые досконально знают вооружения и военную технику, тактику действий и взаимодействий на поле боя, успешного ведения наступательных операций», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Отправка на Украину неподготовленного контингента «абсолютно бессмысленна с военной точки зрения», отметил эксперт. «Не будем забывать, что люди, которые выходят в России на несанкционированные акции против российской операции на Украине – в основном те, кого мы называем пятой колонной. Это контингент потенциальных изменников и предателей. И давать этим людям оружие не стоит. Инициатива ЛДПР носит отчасти популистский характер и она вряд ли будет реализована», – прогнозирует собеседник.
По мнению Коротченко, более действенной мерой для участников несанкционированных акций будет привлечение их к общественным работам – например, по благоустройству улиц. Но кроме того, следует просвещать таких людей, подчеркнул собеседник: «Необходимо, чтобы они узнали о зверствах украинских националистов – необходимо продемонстрировать видеосвидетельства того, как эти неонацисты уничтожали людей, вели себя как гитлеровцы».
В четверг замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов и депутат от той же партии Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу граждан, которых привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях против применения Вооруженных сил России за рубежом. Согласно тексту законопроекта, следует направлять воинской службы на территориях ДНР и ЛНР.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметил, что военная служба по природе своей – долг и привилегия, а не наказание, и поэтому призыв в Донбасс участников незаконных акций вряд ли возможен.
«Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная», – заметил глава профильного комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картаполов. «Говорить о надежности таких лиц не приходится, – цитировал Картаполова ТАСС. – Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен». «Защищать Родину в наказание» – это неправильный путь, согласился замглавы думского комитета по обороне, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. «Служба в армии предполагает защиту Родины», подчеркнул парламентарий, напомнив, что военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют важную миротворческую миссию.
Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
В Молдавии пожаловались на украинских беженцев
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Молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.
Некоторые беженцы из Украины требуют им бесплатно выдавать бургеры в ресторанах на основании того, что у них есть украинский паспорт. Видеообращение местной жительницы к украинцам опубликовано в Telegram-канале «Выпускайте Z Кракена».
В нем девушка рассказала, что в Молдавии сначала восприняли приехавших в страну украинцев «как своих», им выдали бесплатное жилье, воду, еду, различные предметы гигиены.
«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», – обратилась она к приезжим.
Она призвала в случае, если им «что-то не нравится», собирать вещи и уезжать обратно на Украину. «Там вы будете разговаривать на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что?», – добавила жительница Молдавии.
Некоторые украинцы, по словам девушки, недовольны отелем, потому что там «бассейн не открыт, а они привыкли жить в комфорте».
«Заходит человек [в ресторан], заказывает пять бургеров, и, пока девушка говорит, сколько стоит [заказ], он показывает паспорт – он украинец, и [настаивает], чтобы ему дали бесплатно [заказ]. Ну это не наглость вообще?» – привела автор обращения другой пример.
В другом ролике житель Молдавии рассказал, что местный житель, продающий квартиру, дал на время для проживания свою квартиру беженцам. «И что он увидел утром? Утром не стало плазменного телевизора на стене», – описал он события.
Вместо телевизора на стене было матерное оскорбление.
Он добавил, что многие приезжие украинцы ведут себя по-хамски, пьяными гуляют по улицам и кричат «Слава Украине» и скупают коньяки.
Ранее Еврокомиссия заявила, что ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. В ЕС уже прибыло порядка 1 млн беженцев.
Эстонское судно затонуло у берегов Одессы в результате взрыва
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», – заключил он.
Ранее сообщалось, что судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаеве, получило ракетный удар и затонуло. По предварительным данным, никто не пострадал.
Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»
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«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».
«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила экс-помощник главного редактора «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.
Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.
Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.
В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».
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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
Эксперт: Лавров сделал заявку на новую внешнеполитическую стратегию
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«В дискурсе российского руководства давно существовала идея о том, что страна будет вынуждена, образно говоря, заплатить дополнительный налог, чтобы оставаться самостоятельным игроком и не идти на политические уступки оппонентам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал западные санкции «налогом на независимость».
«Лавров в лаконичный и яркой форме выразил идею, которая давно присутствовала в российском руководстве. Фактически выбор сводится к тому, чтобы сохранять суверенитет, но тогда оставаться объектом экономического давления. Либо каким-то образом снизить давление, но – за счет части суверенитета», – считает гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Разговор Лаврова с иностранными журналистами в четверг – это первое значимое выступление, в котором анализируется новая реальность, считает политолог. «Глава МИДа размышляет о том, как в этой реальности наша страна может жить и даже развиваться, как преодолевать попытки загнать ее в международную изоляцию, превратить Россию в страну-изгоя. Нельзя сказать, что прозвучала полная программа, но это заявка на новую внешнеполитическую стратегию России», – добавил Кортунов.
«Уже ясно, что новая реальность будет жесткой. Противоборство станет более значимым, чем сотрудничество. Украинские границы – это не последний рубеж, из-за которого России и Западу придется столкнуться. Продолжится военно-техническое соревнование и геополитическое соперничество. Вероятно, будут еще более активно использоваться методы экономической и информационной борьбы. России очень важно оказаться более готовой к этой новой реальности, чем геополитическим оппонентам. Очень важно найти правильный баланс между различными инструментами внешней политики, сохранить при этом ее комплексный стратегический характер. От дипломатов и экспертов сейчас требуется по-новому оценить свои традиционные подходы», – подытожил Кортунов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в четверг выступили с интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. В частности, он заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. «Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он. При этом США, по его мнению, стремятся в нынешнем конфликте не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать» Россию. «Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была – демонизировать, добивать Российскую Федерацию», – цитирует его ТАСС.
Тем не менее, в политическом плане Москва не ощущает себя одинокой, добавил Лавров. «Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат – пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату», – цитирует его РИА «Новости». По мнению министра, западные санкции стали своего рода налогом на независимость.
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Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – заявил он в своем Telegram-канале.
На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.
Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Военный эксперт назвал главные города для российской операции на Украине
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«Освобождение Одессы, например, откроет для российских войск дорогу к Приднестровью и западным регионам Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. Ранее Одесская область стала прифронтовой после того, как под контроль российской армии перешел Херсон.
«Освобождение Мариуполя – фундаментальная задача для успеха Вооруженных сил России на юге Украины, поскольку это своеобразная «военная столица» ВСУ в Донбассе», – пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
По его словам, если Мариуполь будет взят российскими войсками, сопротивление значительной части украинских силовиков в Донбассе будет сломлено.
«Что касается Одессы, то это ключевой украинский порт, если мы его возьмем, то отрежем Украину от моря, зато сами соединимся с Приднестровьем. Кроме того, это плацдарм для ВС РФ к западу от Днепра. Таким образом, мы получим теоретическую возможность выйти хоть ко Львову. Все будет зависеть от поставленных задач», – добавил эксперт.
Если же говорить о необходимости занятия Харькова и Чернигова, то, по словам аналитика, такие крупные города не должны оставаться в тылу у российских войск. «Дело даже не в том, могут ли там образоваться новые подразделения ВСУ и националистов, а в том, что оба этих города – крупные коммуникационные узлы», – резюмировал собеседник.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов. «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
В свою очередь представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Как сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше всё будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар». В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Власти Украины остановили экспорт газа из страны
Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, заявил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.
Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.
До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Германия одобрила поставку Украине 2,7 тыс. зенитных ракет
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Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве.
«Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust. «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», сообщили РИА «Новости».
При этом из США на текущей неделе поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 – только в понедельник, сообщили на телеканале NBC. Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Украине, включая противотанковые ракеты Javelin, на сумму 350 млн долларов.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, а немецкое оружие вновь будет направлено против русских.
Кадыров пообещал по 500 тыс. долларов за командиров украинских националистов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов», он пояснил, что делает это заявление как доброволец от имени патриотов России.
«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тыс. долларов за голову каждого командира», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также обратился к руководству ВСУ и СБУ. Кадыров указал, что они должны были разобраться в ситуации и «встать бок о бок с российскими подразделениями», чтобы «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины»
«Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов», – подчеркнул глава Чечни.
По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому же нужно понять, что его «не спасут никакие бункеры». «Он лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа. Выход из ситуации один – полное выполнение условий российской стороны», – заключил Кадыров.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуацию мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Рада попросила ООН ввести на Украину миротворцев
Верховная рада Украины приняла постановление, в котором просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев.
«Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям. (…) Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года», – цитирует сообщение украинского парламента РИА «Новости».
Ранее Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
Минобороны: Западные наемники на Украине не будут иметь статус военнопленного
Направляемые западными странами в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Хочу официально подчеркнуть – все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», – передает его слова ТАСС.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что на Украину вскоре прибудут первые из 16 тыс. иностранных наемников, чтобы воевать против России.