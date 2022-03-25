В Сербии назвали «выстрелом в ногу» отказ Европы от российских энергоресурсов

Рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу», заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как «спасибо за это», – передает РИА «Новости» слова Вучича в эфире национального телевидения.

Президент Сербии указал, что любые альтернативные России источники газа от сжиженного газа из США до месторождений в Азербайджане не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.

«Проблема в то, что нет столько газа. Поэтому немцы и австрийцы, (федеральный канцлер Австрии – ред.) Карл Нехаммер, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться», – подчеркнул Вучич.

Он отметил, что «рациональные люди на Западе сегодня видят – газа недостаточно, и надо разговаривать с русскими». По словам президента Сербии, Европа будет двигаться к снижению зависимости от российского газа, но неизвестно, возможно ли это в ближайшие годы.

Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

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