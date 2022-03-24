Союз журналистов России призвал принять меры в отношении Google и YouTube

Союз журналистов России намерен обратиться в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

«Мы подготовили обращение в МИД, в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор, которое сейчас вам и зачитаю. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, неоднократно подвергал цензуре российские средства массовой информации. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в их числе РИА «Новости», Sputnik, РБК, «Спас», «Первый канал», «Россия-1», «Культура», «Звезда», «Россия-24». По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР.

«Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ, мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку», – добавил Соловьев.

Он отметил, что СЖР выступает за свободный доступ к информации.

«Я бы хотел особое внимание ваше направить на последний абзац, он действительно очень важен: мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства», – подчеркнул глава СЖР.

В ходе пресс-конференции о фактах проявления цензуры и политически ангажированных действиях видеохостинга YouTube большинство представителей российских СМИ не стали призывать к моментальной полной блокировке YouTube, поскольку удобен для СМИ, полезен для мирового сообщества. Но проблема в том, на Западе оказались не готовы к открытому противоборству мнений в YouTube, передает «Комсомольская правда».

Журналисты предложили или немедленно привести руководство YouTube в чувство либо перевести пользователей на альтернативный видеохостинг RuTube.

«В суде юристам YouTube, которые проиграли иск, предложили нас разблокировать либо платить за блокировку огромные штрафы, которые будут увеличиваться в геометрической прогрессии», - поделился опытом представитель «Царьграда» Валерий Рукобратский.

Роскомнадзор в пятницу потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан России на YouTube. Пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. Эти действия носят террористический характер, говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что американские ИТ-компании, в том числе Meta* (признана экстремистской) и Google, заняли «четко выраженную антироссийскую позицию». На их интернет-площадках проводится кампания «по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом».

На прошлой неделе Роскомнадзор призвал Google прекратить блокировку каналов российских СМИ в YouTube, предупредив о «мерах технологического воздействия».

По данным Роскомнадзора, YouTube вводил ограничения в отношении 54 российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио» и «Царьград».

Также под ограничения подпали «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». «Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину», – сообщил регулятор.