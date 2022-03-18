Роскомнадзор потребовал от Google перестать показывать россиянам призывы к терроризму

Компании Google необходимо прекратить распространение угроз в адрес граждан России на видеохостинге YouTube, такое требование выдвинул Роскомнадзор.

Пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и республики Белоруссия, эти действия носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, говорится в заявлении на сайте Роскомнадзора.

«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», – подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что американские IT-компании, в том числе Meta и Google, заняли «четко выраженную антироссийскую позицию». На их интернет-площадках проводится целенаправленная кампания «по дискредитации российских Вооруженных Сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом».

«Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали», – заключили в ведомстве.

В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.