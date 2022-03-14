Instagram заблокирован в России

Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram

После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.

Певица Ольга Бузова заявила, что Instagram она пользовалась с 2012 года. «Сейчас пишу пост и плачу, надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ (Telegram)», – написала Бузова, у которой на данный момент в соцсети 23,3 млн подписчиков.

Актриса Ксения Алферова отметила: «Инстаграм, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу».

«В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться, предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм», – написал на своей странице певец Дима Билан.

В свои аккаунты в других социальных сетях пригласили подписчиков Тина Канделаки, Максим Фадеев, певицы Зара и Глюкоза и другие.

От использования Instagram отказался также мэр Москвы Сергей Собянин. «Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», – написал мэр в своем аккаунте.

Собянин добавил, что будет информировать граждан о своей деятельности в Telegram и ВКонтакте.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что переходит из Instagram во ВКонтакте.

«На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке, – в чистом виде экстремистской и антироссийской – которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм. Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего – во ВКонтакте. Переходим туда», – написала она.

На ваш взгляд Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики? Да

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перешел из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» для общения с жителями региона.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

От использования соцсети отказался глава Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что считает неприемлемой позицию компании Meta, которой принадлежит Instagram.

Свою страницу в Instagram удалила также и Генпрокуратура России. «Аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила вести свои страницы в соцсетях компании Meta. Свой аккаунт в Instagram прекратила вести также Общественная палата.

Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.