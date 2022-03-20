Стало известно о покупке властями Британии рекламы в российских соцсетях

Правительство Великобритании покупало рекламу в российской социальной сети «ВКонтакте» для продвижения своей позиции по спецоперации Москвы по защите Донбасса среди русскоязычного населения, сообщила газета Sunday Telegraph.

Отмечается, что глава британского МИДа Лиз Трасс организовала специальную структуру под названием «правительственное информационное подразделение» (Government Information Cell, GIC), отвечающую за пропаганду среди россиян по вопросу ситуации на Украине. В подразделение входят некоторые сотрудники непосредственно министерства иностранных дел Великобритании, а также минобороны и МВД, передает ТАСС.

В качестве примера работы созданного подразделения газета приводит ролик с видеообращением премьер-министра страны Бориса Джонсона к гражданам РФ, число просмотров этого видео в сети достигло 8 млн.

«Подразделение поручает рекламным агентствам ориентироваться на российское население с помощью сообщений на таких сайтах, как VK», – уточняет газета.

Между тем, добавляется в материале, россияне едва ли будут самостоятельно интересоваться мнением зарубежных политиков и переходить на официальные страницы британских министерств, им это «никогда бы не пришло в голову».

В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.