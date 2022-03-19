В «Коммунистах России» заявили об отстранении Сурайкина от должности

Исполнительный секретарь ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович заявил, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК, остальные вопросы съезд решит в апреле. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин не признал съезд, который отстранил его от управления партией.

«Состоялся чрезвычайный съезд партии, он готовился долго, он был собран по требованию организаций, которые объединяют в своих рядах большую часть членов партии… Партия – это юрлицо, и есть порядок признания или непризнания легитимными таких мероприятий. И, конечно, соответствующие органы проверят все документы съезда и оценку выдадут. К сожалению, результаты выборов в Госдуму в прошлом году показали, что уже руководство не справляется со своей задачей, давно уже накопили серьезные претензии персональные Сурайкин и небольшой круг из его окружения… В апреле месяце состоится съезд уже широкий, на котором конечно все остальные вопросы будут решены. Мы ставим задачу консолидировать партию на национально-патриотической основе», – приводит слова Малинковича РИА «Новости».

По версии Малинковича, большинство претензий к Сурайкину заключались в его «буржуазном образе жизни», наличии кредитов на партии как на юрлице. «Мы сейчас пытаемся понять, каким образом так получилось, что кадровые решения, выдвижение кандидатов, заключения финансовых принимались без обсуждения центральных органов. По совокупности этих причин съезд единогласно отстранил его от должности председателя ЦК, избрал меня и новый состав руководства», – пояснил исполнительный секретарь ЦК «Коммунистов России».

Ранее в субботу «Коммунисты России» опровергли информацию о якобы проведенном съезде партии и сообщили, что направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде. Сурайкин заявил, что подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности, и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.

По поводу якобы ложных сообщений Сурайкин направил запрос в Генпрокураткру. Также сосиавлено обращение в Минюст с просьбой провести соответствующую проверку, сообщает «Коммерсантъ».

В то же время по итогам чрезвычайного съезда в новый состав ЦК и политбюро ЦК партии вошли руководитель московских коммунистов Ярослав Сидоров, новгородских коммунистов Дмитрий Перевязкин, руководитель в Набережных Челнах Татьяна Гурьева, руководитель коммунистов Саратова Александр Гришанцов и другие.