Украинские войска сняли постановочные фото и видео «братской могилы» в Мариуполе

Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео «братской могилы» с 1,3 тыс. якобы погибших мирных жителей, заявила народная милиция ДНР.

«На этот раз командованию ВСУ офисом президента (Украины) поставлена задача дискредитировать действия российских войск путем демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции», – передает РИА «Новости» заявление народной милиции.

Согласно заявлению, на территории кладбища Мариуполя были проведены инженерные работы по оборудованию траншеи глубиной более двух метров и длиной более 100 метров. Народная милиция ДНР заявила, что «в качестве доказательства массовой гибели мирного населения предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, погибших в ходе боевых действий».

«По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию «братской могилы» общей численностью до 1300 погибших», – сообщается в заявлении.

Народная милиция ДНР подчеркнула, что сфальсифицированные Украиной материалы распространены среди западных СМИ, и не исключила, что сценарий может быть реализован в других украинских городах, где насильно удерживается мирное население.

Ранее Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.

Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.

72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.