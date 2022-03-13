Новый президент Армении принес присягу и вступил в должность

Бывший мэр Еревана и министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении, принеся присягу на специальном заседании Национального собрания.

Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире общественное телевидение Армении. Хачатрян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века, передает РИА «Новости».



«Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», – заявил новый президент.



Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор» и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны.

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, пожелав способствовать союзническим отношениям с Россией.