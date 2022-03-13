|
|
Новый президент Армении принес присягу и вступил в должность
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бывший мэр Еревана и министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении, принеся присягу на специальном заседании Национального собрания.
Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире общественное телевидение Армении. Хачатрян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века, передает РИА «Новости».
«Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», – заявил новый президент.
Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор» и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны.
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, пожелав способствовать союзническим отношениям с Россией.
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
|
|
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Париж анонсировал новые санкции против России
|
|
Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
Появилось фото киевского аэропорта Борисполь, где видно два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда в начале военной операции России на Украине.
«В киевском аэропорту Борисполь, к которому приближаются российские войска, по-прежнему находятся два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда 23 февраля», сообщается в Telegram-канале bmpd.
СМИ сообщали, что Турция пытается вернуть с Украины свои военные самолеты. 24 февраля турецкие самолеты доставили на Украину гуманитарную помощь. Этими же бортами планировалось осуществить эвакуацию граждан Турции, но в связи с закрытием воздушного пространства оба самолета находятся в аэропорту Борисполь.
Ранее Минобороны России опубликовало видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, Россия на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.
«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – заявил Зеленский.
Накануне в Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.
Комментируя процесс переговоров между российской и украинской делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – сказал он на пресс-конференции иностранным журналистам.
Ранее в Белоруссии пришли уже три раунда переговоров России и Украины по урегулированию отношений.
Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Напомним, Россия выдвинула киевским властям ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
|
|
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Как отметила журналистка, заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, передает РИА «Новости».
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.Как отметил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема.
Однако и это сейчас невозможно, так как в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, поэтому придется экономить. «Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления», – пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
Житель Херсона показал, как город возвращается к нормальной жизни
|
|
Украинский город Херсон, ранее освобожденный российской армией от ВСУ, постепенно возвращается к привычной жизни, об этом рассказал местный житель.
Один из жителей показал нынешнюю жизнь в Херсоне, а также рассказал о проблемах из-за отсутствия газа. Он записал видеозапись, на которой показал работу рынка и снял улицы города.
«Херсон 12 марта. Жизнь в городе налаживается, стало больше людей на улицах. Часть светофоров работает. Коммунальный транспорт ходит, но только электротранспорт. На маршрутные такси не хватает бензина. В городе спокойно – нет случаев мародерства или грабежей. Большие очереди, правда, перед магазинами», – рассказал мужчина.
По его словам, сейчас у магазина Херсонского молокозавода примерно 250 человек стоят в очереди за продукцией. Он добавил, что очень много людей стоят у банкоматов, которые начали выдавать купюры. Есть ажиотаж вокруг бензина, который еще можно найти, но вот газа практически нет.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что восстановлено техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона, по этой дороге проводится доставка гуманитарной помощи.
Напомним, рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону.
Русские с флагами пришли в Instagram на день рождения жены Цукерберга
В социальной сети Instagram под одним из постов основателя компании Meta Марка Цукерберга российские пользователи начали активно оставлять комментарии и смайлики-эмоджи в виде флага России.
Цукерберг посвятил пост жене Присцилле Чан, поздравив ее с днем рождения.
«Поздравляем главного героя в нашей семье с днем рождения», – написал он.
Под постом сразу появились комментарии от россиян. Помимо флагов, люди пишут фразу «Вперед, Россия», Love Russia. Это связано с недавним разрещением компании Meta Platforms временно снять в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.
Пользователь под ником hi.momdad спросила, а не переходит ли Цукерберг границу, и что для него демократия.
«Разрешать призывы к насилию и убийству любых людей – нельзя, даже если Вам кажется, что они этого заслуживают. Насилие - путь к разрушению», – пишет albina.
Еще один подписчик отметил недопустимость призывов к насилию.
«Я русский! Давай начнем призывать меня убить! Марк, ты считаешь это нормальным? Это фашизм против русского народа!», – пишет он.
Напомним, Генпрокуратура России сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией, запретив ее деятельность в России. Соцсеть будет заблокирована в России с 14 марта.
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС опасается планов России «расширить военную деятельность» против страны НАТО
|
|
Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.
«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.
По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.
Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
|
|
Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Китае предупредили США о риске обжечься на Украине
|
|
Политика Соединенных Штатов в отношении Украины является отражением «эгоистичных геополитических целей», при этом Вашингтон должен помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется», выразил мнение китайский обозреватель Синь Пин в своей статье в газете Global Times.
Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». А «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно», передает РИА «Новости».
«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», – указывает Пин.
При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.
Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.
«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», – заключает автор.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассказала о попытках Запада убедить Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины. В тот же день США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. Ранее Соединенные Штаты потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: В Португалии задержали раввина по делу о гражданстве Абрамовича
|
|
Следователи в Португалии задержали раввина Даниэля Литвака, возглавляющего еврейскую общину Порту, за якобы выдачу документа, на основании которого Роман Абрамович получил гражданство.
Расследование натурализации Абрамовича власти страны начали еще в январе, сообщается в Telegram-канале «Русской службы БиБиСи».
Абрамович был резидентом Великобритании, но после 2014 года не стал продлевать вид на жительство. Он получил израильский паспорт и право безвизового въезда в Британию и ЕС, а в 2021 года стал гражданином Португалии, предъявив справку от раввина о принадлежности к сефардским евреям, изгнанным из Испании и Португалии средневековой инквизицией.
Местная газета Publico сообщала, что раввина задержали, когда он собирался вылететь в Израиль.
Прокуратура сообщила, что задержание проводилось по делу о коррупции, фальсификации документов и отмывании денег. Меру пресечения задержанному определит суд в субботу.
Еврейская община Порту позже в своем заявлении отвергла подозрения в нарушении закона, назвав происходящее частью клеветы.
Ранее агентство Reuters писало, что миллиардер Роман Абрамович может лишиться португальского гражданства в зависимости от результатов расследования.
Великобритания расширила введенные против России санкции, в черный список попали несколько россиян, в том числе владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.
Германия заявила о планах к концу осени стать независимой от угля из России
Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По его словам, власти работают каждый день, а иногда «каждую ночь», чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа.
«Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением», – заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».
Ранее политик говорил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта.
Сообщалось, что ПХГ Германии опустошены уже на 74,4%.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.