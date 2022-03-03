Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении 3 марта 2022, 18:50 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, пожелав способствовать союзническим отношениям с Россией. «Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов – на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор» и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны. Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России 1 марта 2022, 22:23 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости». Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов. «Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении. Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины 2 марта 2022, 13:12

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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану. «Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости». На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

В течение месяца

Потребуется более месяца

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН 3 марта 2022, 11:01 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН. Текст размещен в думской электронной базе. «Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке. Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства». «Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе. Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин. Путин объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева 3 марта 2022, 16:18 Президент России Владимир Путин по телефону аргументированно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону существенную роль неонацистов в государственной политике Киева, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», – сказано в сообщении. Также Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации» Ранее сообщалось, что Макрон также обсудил ситуацию на Украине с президентом Владимиром Зеленским. ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71% 1 марта 2022, 20:05 Текст: Кристина Цыцура

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%. Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%. Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %. Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%. Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс 3 марта 2022, 00:12

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев. «К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев. «Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник. «Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник. На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

В течение месяца

Потребуется более месяца

«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение». «Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев. Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил Горбачева с 91-летием 2 марта 2022, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. «Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву. Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990). Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России 2 марта 2022, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе. Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ. «Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Макрон обсудил по телефону ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским 3 марта 2022, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV. Разговор с Путиным продолжался полтора часа, сообщают СМИ. По данным AFP, после беседы с главой российского государства Макрон поговорил с Зеленским, передает РИА «Новости». «Президент республики и его российский коллега говорили сегодня утром в течение полутора часов», — рассказал Кастекс в эфире телеканала «Тэ-эф-1». «Макрон и Путин затронули, в частности, гуманитарные вопросы», — отметил премьер, сообщает ТАСС. В предыдущем разговоре 28 февраля Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Наследный принц Абу-Даби в беседе с Путиным отметил право России обеспечивать нацбезопасность 1 марта 2022, 14:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине 3 марта 2022, 16:34 Текст: Алексей Дегтярёв

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора призвал французского коллегу Эммануэля Макрона поучаствовать в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщила пресс-служба Кремля. «Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации из Украины иностранных граждан. При этом российский лидер сообщил о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики удерживают в заложниках. «Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», – отмечается в сообщении. Также Путин акцентировал внимание на том, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. «Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнули в Кремле. Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах. До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. Путину доложили об итогах российско-украинских переговоров 1 марта 2022, 14:29 Президент Владимир Путин осведомлен об итогах российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне, но пока рано давать оценки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, президенту доложено», – передает его слова ТАСС. «Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективе», – добавил Песков. Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе. Путин обсудил с Мадуро ситуацию на Украине 1 марта 2022, 19:56 Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации. «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-венесуэльского стратегического партнёрства, ход реализации совместных проектов», – сказано в сообщении. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине 1 марта 2022, 10:41 Текст: Александра Юдина

Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ. Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook. По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения. Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части. Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства. Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны. Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов. «Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза 3 марта 2022, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», – передает ТАСС слова представителя Кремля. По его словам, глава государства может прокомментировать потери войск России на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 получили ранения. «Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему», – отметил Песков. Кроме того, у Путина на четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них идет сейчас. Глава государства работает в Ново-Огареве. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.