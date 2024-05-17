Путин рассказал о работе Шойгу на должности секретаря Совбеза

Эксперты: Путин собрал правительство победы

Эксперты назвали черты кадровой политики нового президентского срока Путина

Tекст: Олег Исайченко

Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.

«Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.

Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.

Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.

Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».

При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.

Ушедшие на федеральный уровень экс-руководители субъектов доказали на деле, что могут преодолевать сложнейшие вызовы в вверенных им регионах, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в Калининграде как регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.

На освободившиеся места глав регионов приходят также подготовленные специалисты. Четыре из пяти новых врио либо являются выпускниками, либо сейчас учатся в той же «школе губернаторов». Все они имеют широкий управленческий опыт, отмечает заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.



«В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сфере обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.

«Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.