В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?10 комментариев
Путин: Россия ценит роль Китая в урегулировании конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщили китайские СМИ.
Как пишет Синьхуа, российский лидер указал, что Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность.
Напомним, в четверг Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.