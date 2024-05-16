Путин: Россия ценит роль Китая в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Синьхуа, российский лидер указал, что Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность.

Напомним, в четверг Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.