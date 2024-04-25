Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
В Оренбуржье из-за паводка пострадали более 25 тыс. домов
В Оренбургской области в результате паводка стихия затронула более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков, сообщил на канале «Россия-24» заместитель председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.
В своем Telegram-канале он указал, что от паводка пострадало более 25 тыс. домов, более 50 тыс. участков подтоплено, люди очень активно подают заявления на выплаты.
По словам Петухова, на портале госуслуг зарегистрировано уже более 400 тыс. заявок.
В четверг сообщалось, что в России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тыс. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков назвал нынешний паводок в России самым масштабным за последние десятилетия.
Напомним, 12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. На территории региона были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка.