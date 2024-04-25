В Оренбуржье из-за паводка пострадали более 25 тыс. домов

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что от паводка пострадало более 25 тыс. домов, более 50 тыс. участков подтоплено, люди очень активно подают заявления на выплаты.

По словам Петухова, на портале госуслуг зарегистрировано уже более 400 тыс. заявок.

В четверг сообщалось, что в России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тыс. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков назвал нынешний паводок в России самым масштабным за последние десятилетия.

Напомним, 12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. На территории региона были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка.

