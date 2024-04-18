Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.0 комментариев
Число подтопленных жилых домов в России достигло почти 18 тысяч
В России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тысяч. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях.
В оперативных службах сообщили ТАСС, что паводок затронул 210 населенных пунктов и 175 садовых товариществ.
Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.