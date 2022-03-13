На челябинских предприятиях заявили о способности накормить крупами и макаронами Россию

Челябинские предприятия «Союзпищепром» и «Увелка» на фоне санкций Запада увеличивают объемы производства. Отечественные крупы, макароны, растительные напитки без перебоев поставляют на прилавки во все регионы России, сообщили на предприятиях.

На пищевых предприятиях сообщили, что запасы пищевых компаний Челябинской области способны накормить всю страну. На предприятии «Увелка», как сообщает производитель, выпускают хлопья для завтрака, сухие смеси для супов, гарниров, геркулес, горох, рис, передает ФедералПресс.

Всего там изготавливают около 180 позиций. Только гречки на рынок поставляют до 40 тыс. тонн в год. Всего «Увелка» может производить 22 тыс. тонн разных круп в месяц, что в десять раз больше, чем способна потребить Челябинская область.

Еще одно предприятие Южного Урала, «Союзпищепром», производит за час четыре тонны макарон, или десять тысяч упаковок, рассказали производители.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бизнес не наживаться на людях.

В четверг глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что зарегистрированы случаи ажиотажного спроса на гречку, случаи предпринимательской спекуляции будут наказываться.