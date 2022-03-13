Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Бизнесу нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы и искать решения по обеспечению стабильности, даже ценой личной прибыли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», – написал Володин в Telegram.

Вместе с тем он отметил, что, кто-то из граждан отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан.

«Паника и напряжение в обществе – то, чего ждет Вашингтон и НАТО, развязав против нас беспрецедентную экономическую войну», – добавил он.

По его словам, многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос. «Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам», – уточнил Володин.



По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад.



«В начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось», – добавил Володин.



Также, политик подчеркнул, что сегодня поступает информация из регионов о снижении цен на дизельное топливо, удобрения, что крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам, и для всех остальных. «Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее», – добавил спикер Госдумы.



Володин уточнил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга России по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары. «Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», – отметил он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.



«Пыль глотают наши соотечественники-бизнесмены по полной программе, пытаясь вернуть капиталы из-за границы», – сказал Володин.



Сегодня же наступило время, когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны, сообщил парламентарий, также он назвал его моментом истины для всех. «Наши солдаты и офицеры воюют, отдавая свои жизни за безопасность России, за возможность иметь будущее. Спасают наших граждан, соотечественников, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, от националистов», – сообщил политик.

В четверг глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что зарегистрированы случаи ажиотажного спроса на гречку, случаи предпринимательской спекуляции будут наказываться.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России.