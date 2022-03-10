ФАС зафиксировала случаи ажиотажного спроса на гречку

Зарегистрированы случаи ажиотажного спроса на гречку, случаи предпринимательской спекуляции будут наказываться, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров – и сахара, и гречки», – цитирует Шаскольского ТАСС.

По его словам, служба в этой ситуации проверяет производителей и поставщиков товаров, на этих рынках высокая конкуренция, потому к ним сейчас невозможно применить меры антимонопольного регулирования.

«Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать – это спекуляция. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать», – заключил глава ФАС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России.