В Харькове взорван один из корпусов Физико-технического института, под завалами могут находиться порядка 50 человек, работающих в этом заведении, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».

Собеседник агентства сообщал, что этому институту отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства.

В пятницу Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны. Он отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия.