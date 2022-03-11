ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России

Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.

«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.

В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.