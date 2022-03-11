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ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей
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Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Россия фактически закрепила укрепление своих западных позиций.
По словам Шойгу, генеральный штаб ВС России почти разработал план по усилению западных рубежей страны, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ России, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает. «Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – отметил Шойгу.
«Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», – сказал Шойгу на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО.
«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – передает ТАСС слова российского лидера.
Россия отказалась участвовать в Совете Европы
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Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел.
Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», пишет ТАСС.
«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – отметили в министерстве.
Кроме того, Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права», – подчеркнули в ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Глава МИД Германии собралась оградить Балканы от влияния России
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В последние годы Евросоюз не уделяет должного внимания балканским странам, однако ситуация на Украине заставляет переосмыслить политику ЕС на Балканах, выразила мнение министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Нападение России на Украину – это переломный момент, который убедительно демонстрирует: Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность», – передает Deutsche Welle ее слова.
Бербок подчеркнула, что «сегодняшний мир на Западных Балканах, возможно, не идеален, но он ценен». А также признала, что в последние годы ЕС разочаровал многие из этих стран, не уделяя им должного внимания. «На этот открытый фланг наседают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не стесняются вновь разжигать неразрешенные конфликты», – указала глава МИД ФРГ.
Она отметила, что цель ее поездки на Западные Балканы – прежде всего услышать, чего ожидают местные жители, но также и «дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы под влиянием Москвы».
По словам Бербок, Германия коренным образом заинтересована в политически стабильных и экономически процветающих Балканах, государства которых ориентированы на Европу, и правительство в Берлине будет работать в этом направлении, в том числе с помощью стратегических инвестиций, особенно в возобновляемые источники энергии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
Боррель заявил о достижении предела в финансовых санкциях против России
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Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», – сказал Боррель в эфире Franceinfo, пишет «Коммерсант».
Он считает, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
По словам Борреля, помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации, необходимо избежать вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.
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Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ЕС сообщили о планах ряда стран запретить импорт нефти из России
Несколько стран Европейского союза намерены потребовать запретить импорт российской нефти в ходе саммита 10-11 марта, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
«Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это (запрет импорта нефти из России – прим. ВЗГЛЯД). Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», – цитирует представителя ЕС ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей.
ЕС обязался постепенно отказаться от нефти, газа и угля из России
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В проекте декларации саммита Евросоюза, который пройдет в Версале, говорится, что ЕС собирается постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.
Как сообщает Reuters, в документе говорится, что «столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности» ЕС «решил взять на себя больше ответственности» за свою «безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению европейского суверенитета, сокращению зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год». При этом точных сроков нет.
Кроме того, планируется, что ЕС резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов, передает РИА «Новости».
Reuters со ссылкой на еврочиновников сообщает, что «лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом». В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, «более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации».
Напомним, неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10–11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе. СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление.
ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей
Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
По его словам, ЕС «постоянно» ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».
Также Боррель отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу.
Он подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС «не будет подталкивать Киев к войне с Москвой».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Боррель заявил о новом пакете санкций ЕС в отношении россиян
Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы должны усилить давление на Россию с помощью средств, которые находятся в нашем распоряжении», – передает слова Борреля ТАСС.
Он выразил надежду, что пакет утвердят до конца сессии. В него попадут 100 представителей российских властей разных уровней, а также другие экономические санкции.
Напомним, ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов», как заявили в Лондоне.
В Газпроме заявили о серьезном вызове для Европы во время сезона закачки газа
Перед Европой стоит серьезный вызов по восполнению летом запасов газа в подземных хранилищах, что отразится на цене, заявил российский Газпром.
«Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», – сообщает Газпром в своем официальном Telegram-канале.
Сейчас европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет – уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля.
«Отобрано уже 49,5 млрд кубометров газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года... В Европе сезон отбора может продлиться до середины апреля», – говорится в сообщении.
Так, ПХГ Германии опустошены уже на 74,4%, Франции – на 80,3%.
Отмечается, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на азиатском рынке.
Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты объяснили это высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Цены на газ продемонстрировали рекорд – после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей
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Нидерланды на данный момент не могут отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», – цитирует Рютте ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Лидеры ЕС разошлись во мнении о членстве Украины
Участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале расходятся во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС, сообщают информационные агентства.
Bloomberg сообщает, что при обсуждении того, «следует ли настаивать на ускоренной процедуре», ряд «восточных стран» призвал выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева», передает ТАСС.
Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя «дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе» заявил: «Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.