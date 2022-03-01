Вооруженные украинцы убили гражданина Израиля под Киевом

Недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. По неподтвержденным данным, в убийстве виновны участники теробороны, которые ловят диверсантов, сообщили СМИ.

О смерти Романа сообщило израильское издание hamal.co.il. Бродецкий выехал из Киева, чтобы присоединиться к охраняемым автобусным колоннам и покинуть Украину. По словам его отца, мужчина намеревался ехать в сторону Молдовы, а потом оттуда добраться в Израиль. Роман и его попутчики ехали на двух машинах, Бродецкий – в первой, сообщило украинское издание «Страна.ua».

На дороге, как рассказал его отец, автомобили остановили люди с оружием, приняли пассажиров за чеченцев и убили.

Отметим, что дорога на Молдову находится вдали от тех мест, где действует российская армия. Поэтому, судя по всему, это были отряды теробороны, которым дали, как известно, поручение искать «кадыровцев».

Сейчас семья гражданина Израиля просит помощи, чтобы доставить тело погибшего для захоронения.

Между тем в МИД Израиля сообщили, что Бродецкий был убит в своем автомобиле в результате обстрела, когда находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой. У Романа в Украине остались жена и дети.

По сообщению израильских СМИ, это первый случай гибели израильтянина в стране с начала войны.

Ранее американский писатель, режиссер и кинопродюссер Гонсало Лира Лопес, оказавшийся в Киеве накануне российской спецоперации, раскритиковал режим Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия, которое в итоге появилось у большого числа преступников.

Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал «очередным преступлением против своего народа» бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.