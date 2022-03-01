Вооруженные украинцы убили гражданина Израиля под Киевом

|
1 марта, вторник | Последнее обновление — 09:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
Разделы
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам.
Подробности...
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях.
Подробности...
За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне.
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Вооруженные украинцы убили гражданина Израиля под Киевом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. По неподтвержденным данным, в убийстве виновны участники теробороны, которые ловят диверсантов, сообщили СМИ.
О смерти Романа сообщило израильское издание hamal.co.il. Бродецкий выехал из Киева, чтобы присоединиться к охраняемым автобусным колоннам и покинуть Украину. По словам его отца, мужчина намеревался ехать в сторону Молдовы, а потом оттуда добраться в Израиль. Роман и его попутчики ехали на двух машинах, Бродецкий – в первой, сообщило украинское издание «Страна.ua».
На дороге, как рассказал его отец, автомобили остановили люди с оружием, приняли пассажиров за чеченцев и убили.
Отметим, что дорога на Молдову находится вдали от тех мест, где действует российская армия. Поэтому, судя по всему, это были отряды теробороны, которым дали, как известно, поручение искать «кадыровцев».
Сейчас семья гражданина Израиля просит помощи, чтобы доставить тело погибшего для захоронения.
Между тем в МИД Израиля сообщили, что Бродецкий был убит в своем автомобиле в результате обстрела, когда находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой. У Романа в Украине остались жена и дети.
По сообщению израильских СМИ, это первый случай гибели израильтянина в стране с начала войны.
Ранее американский писатель, режиссер и кинопродюссер Гонсало Лира Лопес, оказавшийся в Киеве накануне российской спецоперации, раскритиковал режим Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия, которое в итоге появилось у большого числа преступников.
Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал «очередным преступлением против своего народа» бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.
Дипломат: Украина продемонстрировала бескультурье на переговорах в Гомеле
|
|
«Это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь, комментируя ситуацию, когда один из членов украинской делегации сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Российская делегация придерживается официально-делового стиля одежды, однако один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позволил себе сесть за стол переговоров в кепке. Глава Минобороны Украины Алексей Резников одет в свитер.
«Это, конечно, демонстрация бескультурья, отсутствие воспитания и наглядное представление отношения к российской делегации. Такого ни в одних переговорах в мире еще не было, чтобы так демонстративно показывать свое отношение. И неважно, в каком положении находятся страны, никто такого себе не позволял», – говорит Корчмарь.
Он подчеркивает, что такой внешний вид украинской делегации может говорить об элементарном незнании этики, культуры переговоров. Однако даже это не освобождает их от ответственности за свой внешний вид.
«Это однозначно недопустимо. Сколько помню переговоров, такого не встречал. Мне приходилось участвовать в переговорах по грузино-осетинскому конфликту, грузино-абхазскому, молдово-приднестровскому, но нигде такого себе не могли позволить. Все-таки это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – заключил международный дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Гомельской области.
В октябре прошлого года замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в брючном костюме малинового цвета и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску. Эксперты по протоколу посчитали ее наряд неуместным.
Минобороны показало удары боевых вертолетов по украинским колоннам
|
|
Минобороны России показало видео боевого применения вертолетов по украинской технике и объектам.
Ведомство распространило видео, на котором показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
В ролике продемонстрированы записи с экрана оператора оружия ударных вертолетов. На кадрах видно пуск и полет управляемых ракет класса «воздух – поверхность», а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.
В конце ролика представлены результаты поражения – обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ «Гводзика».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
|
|
Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Захарова: Решение Берлина ставит вопрос о завершении денацификации в самой Германии
|
|
Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С. Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?» – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Захарова указала, что «в этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 г. объявил «смехотворными» вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных».
«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», – подчеркнула она.
По ее словам, этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны. «Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей «военной» накачки Киева со стороны Берлина, который кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
|
|
США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину
|
|
Поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, действия Запада по оснащению оружием Украины «лишний раз подтверждают правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Америки Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Ударам ВКС России подверглись шесть колонн украинской бронетехники
|
|
Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».
Генерал добавил, что с начала операции «уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники».
Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.
За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военных, сообщает министерство, добавил Конашенков.
Отмечается, что подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 км и овладели населенным пунктом Заможное.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Россия установила господство над воздушным пространством Украины
|
|
Российская авиация установила контроль над всей украинской территорией, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за последние сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Подразделения ВС России также взяли под контроль Бердянск и Энергодар, сказал Конашенков, передает ТАСС.
«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», – подчеркнул он.
Также они установили контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС. Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем.
С начала операции вооруженными силами России уничтожены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком
|
|
Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.
Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.
Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.
Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».
Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.
Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Начались переговоры России и Украины
|
|
В Белоруссии начались переговоры российской и украинской сторон, они проводятся недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в белорусской Гомельской области.
На переговоры, судя по трансляции белорусского информагентства БелТА, также пригласили журналистов.
Во время трансляции в помещение зашла женщина, которая удивилась происходящему. Она спросила у присутствующих представителей СМИ о том, почему ведется прямая трансляция.
«Это не оговаривалось. Выключите, пожалуйста», – попросила она.
На переговорах также присутствует министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.
Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
Сенатор: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца
|
|
«Запад поставками оружия Киеву хочет, чтобы в ходе нынешней спецоперации России было уничтожено как можно больше украинцев, другой цели у США и Европы нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее ЕС объявил о готовности поставить Украине боевые самолеты.
«Наша задача – демилитаризация Украины, а задача Запада – милитаризация, поэтому они увеличивают поставки оружия Киеву. Они хотят воевать до последнего украинца, а мы хотим спасти местных жителей», – напомнил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, в этой связи российским военным нужно делать то же, что они и делали до этого – уничтожать военные объекты. «Любое вооружение, которое завозится сейчас на территорию Украины, автоматически становится мишенью для наших Вооруженных сил», – отметил собеседник, напомнив, что ВС РФ в первый день уничтожили ПВО Украины и основные объекты военной инфраструктуры.
При этом западные поставки не помогут Владимиру Зеленскому «победить», добавил парламентарий. «Это продлевает агонию нынешнего правящего режима в Киеве, больше никаких изменений не будет», – сказал политик.
Сенатор также указал: в 2014 году под украинскую государственность была заложена «бомба», угрожающая всей Восточной Европе – инициированный и проплаченный США государственный переворот. «А к 2022 году мы увидели, как эта метафоричная «бомба» стала обретать прямой смысл», – сказал Климов, напомнив про заявления украинских властей о желании снова обладать ядерным оружием.
Собеседник подчеркнул: на Украине находится ядерный саркофаг и советские тактические ракеты, и все это представляло опасность не только для России, но также и для Венгрии, Польши, Литвы, Белоруссии. «Мы разминировали эту угрозу, и за это Запад вводит против нас же новые санкции – потому что мы помешали США и НАТО воплотить в жизнь коварный план по дестабилизации Европы», – сказал парламентарий.
Политик также заметил, что статья 5 устава НАТО о коллективной обороне – не обязующая норма. «США составили договор так, чтобы имела место схема: «Вы за нас будете умирать, а мы за вас – нет». Вот почему Запад поставляет Украине только оружие, а не военных», – резюмировал Климов.
Напомним, Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
НАТО также наращивает поставки противотанковых и противовоздушных систем Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN.
«Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить свое право на самозащиту», – сказал он.
Столтенберг добавил, что приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе подчеркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя
|
|
Военные ЛНР при поддержке ВС России продвинулись на 23 километра вперед, установлен контроль над Новой Астраханью и Боровеньками, а войска ДНР завершают блокирование Мариуполя, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Подразделения ДНР продолжили наступление, они завершают блокирование второго по величине города ДНР Мариуполя, сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя», – сказал он.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки», – сказал он.
«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», – указал представитель ведомства.
Перешедшие под контроль российской армии населенные пункты продолжают жить в обычном режиме, работает транспорт, объекты жизнеобеспечения. Большинство администраций городов совместно с командованием российских войск обеспечивают правопорядок и поддержание мирной жизни.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Псаки объяснила невозможность установления бесполетной зоны над Украиной
США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент. Все это причины, по которым это не было бы хорошей идеей», – пояснила Псаки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения альянсом бесполетной зоны над Украиной.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС ввести режим бесполетной зоны над Украиной.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
|
|
Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
-
Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
|
|